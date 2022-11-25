世界盃｜城巴嚴查病假紙　警告車長若「射波」將會被解僱

卡塔爾世界盃2022現在舉行，部份賽事於深夜至凌晨進行。城巴在各站頭貼出「世界盃注意事項」，警告在世界盃期間會嚴查每一張病假紙，以及加強隨機酒精測試，一旦發現「射波」或酒後駕駛，將極嚴厲處分，包括即時解僱。

《香港01》正向城巴查詢。



網上有傳城巴內部通告禁員工「射波」。(網上圖片)

通告1：每一張病假紙均由經理級員工詳細審視

今日（25日）網上瘋傳城巴內部兩張通告，在左上方寫有「世界盃注意事項」，並以「睇波樂趣多 返工勿射波」為題，提到城巴現正密切監察職員濫用病假情況，指「每一張病假紙均由經理級員工詳細審視」 ，如有發現濫用病假，將予以極嚴厲處分，包括即時解僱。

通告右方印有世界盃獎盃「大力神盃」的圖案，行文中的「射波」當然不是指球員入球，是解作員工濫用請假。

通告2：正加強隨機酒精測試

另一張通告則寫「返工前記滴酒不沾」，警告正加強隨機酒精測試，如發現有車長酒後駕駛，將有嚴厲處分，包括即時解僱。

工會：員工感覺「唔係好舒服」

汽車交通運輸業總工會城巴分會主任梁暖銳接受查詢時表示，他已向管理層確認，此通告確實由城巴管理層發出。他指，管理層原意是想善意提醒車長，惟他們都感覺「唔係好舒服」，反而覺得加重壓力。他強調不覺得這幾日多了員工請病假。

他補充說，公司在世界盃期間，當車長開動巴士時，駕駛室的操作顯示屏已發出相關的信息，例如提醒車長不要飲酒，如今再發放通告圖實在令員工感到壓力。

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