世界盃｜日本反勝德國球衣斷市　港店或飛日補貨　一話題隊仍冷門

世界盃2022決賽周32支球隊香港時間今日（25日）凌晨後已悉數登場，回顧首輪分組賽，日本及沙特阿拉伯分別反勝德國及阿根廷，話題十足。有香港球衣專門店負責人透露，日本隊周三（23日）如漫畫《足球小將》劇情般贏德國後，其店的日本隊球衣翌日已幾斷貨，兩名入波功臣淺野拓磨及堂安律名字的波衫印字更售罄，若日本11月27日對哥斯達黎加再贏波，極有極會晉身16強，或須派人飛赴日本補貨。不過，爆了更大冷門、同樣是反勝的沙特阿拉伯球衣卻沒有球迷問津，繼續冷門。



世界盃開鑼前，「no.7 soccer」負責人林民俊及「ball3shop」負責人阿樂曾分析今屆的國家隊球衣銷情如何，分組賽第一輪過後，立即盤點球衣銷情變化。

單日售出40多件為平日數倍 另一店也火速售罄：一開門兩個零鐘就冇晒

日本周三晚以2比1反勝四屆世界盃冠軍德國，當地陷瘋狂，有不少人「睇《足球小將》大」的香港，同樣興奮。「no.7 soccer」有較多日本球迷購買球衣，負責人林民俊稱，日本反勝翌日單日售出40多件日本隊球衣，為平日的數以倍計：「𠵱家得返唔夠10件，存貨近乎見底。」「ball3shop」負責人阿樂同樣指日本隊波衫被清貨：「一開門，兩個零鐘頭就冇晒」，他指都嘗試在分組賽完結前再訂貨。

原本以《足球小將》角色印字作賣點，現在反而有另一印字大賣，就是為日本入球的兩位功臣，林民俊稱：「淺野拓磨同堂安律，本來都無入咁多佢哋嘅印字，𠵱家好多人問，我都已經無哂貨。」

「no.7 soccer」負責人林民俊指日本球衣斷市：



是否實行「終極方案」還看日本對哥斯達黎加賽果

被問到存貨一旦清盡會否入貨，林民俊解釋現時要找到日本隊球衣十分困難，到外國訂貨時間又太久，不過他有一個「終極方案」：「可能搵人飛去日本買，再攞返嚟。」在日本開關及香港入境「0+3」後，他認為此舉是好方法，但擔心日本當地也未必有足夠存貨，而他會視乎下周日(27日)日本對哥斯達黎加賽果，再決定是否赴日入貨。

「ball3shop」負責人阿樂：



沙特爆冷反勝無人問津 法國基奧特入兩球受追捧

同樣是2比1，同樣是反勝，同樣是冷門，沙特阿拉伯撃敗有球王美斯坐陣的阿根廷，會否有球迷對該隊球衣有興趣？兩位店主又再有不約而同的答案：「沙特真係少人問。」或許沙特在香港知名度始終未太高。不過被撃敗的阿根廷，阿樂指都仍有人詢問。阿樂亦指，每晚那一隊取勝，翌日就多人詢問：「好似法國贏波之後，好多人都問，仲想印埋基奧特(Olivier Giroud)，入球功臣始終是焦點。」

法國作客球衣的暗花是法國名勝：



C朗連續五屆決賽周入球 上半場長袖版球衣暫仍是非賣品

香港時間今日凌晨取勝的葡萄牙，有C朗拿度破紀錄，連續五屆決賽週取得入球。林民俊指有球迷希望購買，不過有趣的是，C朗在比賽上半場穿著的長袖版球衣，原來暫時是非賣品：「今屆葡萄牙球衣暫時只有短袖版本，長袖版本未有售賣，只是製造商特意為C朗製造，不過C朗下半場又著返短袖。」