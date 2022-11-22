世界盃直播｜首兩日賽事未帶旺酒吧　協會：僅多兩成生意低於預期

2022世界盃決賽周香港時間周一揭幕，香港酒吧業協會主席錢雋永今（22日）表示，經過兩晚賽事，酒吧生意未如預期般理想，雖比平日多了兩成生意，但較預期多三成甚至九成生意額有落差，他希望隨著愈來愈多賽事沒有免費直播，會吸引到更多人流到酒吧觀賽。



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香港球迷關注的英格蘭國家隊昨晚（21日）狂轟6球，贏伊朗6比2，比賽期間，香港不少球迷到商場睇大電視收看免費直播，酒吧相對冷清。錢雋永今在電台節目中表示，酒吧生意未如預期般理想，雖比起平日多了兩成生意，但比起預期多最少三成甚至九成生意額仍然有落差。

香港酒吧業協會副主席錢雋永表示，酒吧生意未如預期般理想，雖比起平日多了兩成生意，但比起預期多最少三成甚至九成生意額仍然有落差。（資料圖片／盧翊銘攝）

他解釋，本身政府放寬酒吧營業時間已估計生意會有兩三成的增幅：「有世界盃多三成係理所當然。」他期望，隨著愈來愈多賽事非免費直播，可以吸引到有更多人流來酒吧觀看。他透露，在政府宣布放寬防疫措施前，不夠100間酒吧願意向收費電視購買直播：「兩點閂門，12點場波未睇哂就要走。」放寬後，已有二至三百間酒吧會播放世界盃。

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錢雋永亦認同，今屆世界盃來酒吧觀看賽事的人數比以往少，估計與疫情，市民改變了消費模式有關：「之前八成人喺酒吧睇，𠵱加可能得返七成人。」被問到商場可以觀賞世界盃直播，會否影響酒吧生意，他則認為兩者屬不同客路，到商場觀賞賽事的人大多不會拿著啤酒：「去商場嘅人唔係我地要嘅客。」