猜猜我是誰｜馬鞍山87歲婦誤信假兒子　拱手奉上15萬元「保釋金」

再有長者墮入「假兒子」圈套。馬鞍山耀安邨耀和樓一名姓張（87歲）老婦，據報昨日（21日）接獲一名男子來電，對方聲稱是其兒子，並指自己被警方拘捕，要求張婦將約2,200元「保釋金」交予其朋友。未幾，一名青年登門取錢，張婦不虞有詐，將款項交予對方。



惟同日下午，該名青年又再度上門，並要求張婦再給予149,800元的「保釋金」。張婦擔心兒子安危下，再度墮入圈套將錢奉上，直至其後與家人聯絡，才驚悉受騙，昨晚約10時，報警求助。警方將案件列作「以欺騙手段取得財產」處理，沙田警區刑事調查隊正追緝一名年約15至16歲、瘦身材的少年歸案。