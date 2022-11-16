中大醫院接連發生藥物事故　涉開錯麻醉藥、化療錯誤調校輸藥速度

衞生署今年第三季接獲三宗涉私家醫院重要風險事件，其中兩宗事件均涉及去年正式啟用的中大醫院，該院今年7月在一宗眼科手術中，錯誤為一名已知有藥物過敏史的病人，使用會導致其過敏的麻醉藥，到同年9月再發生一宗涉及向一名癌症病人在進行化療時，錯誤調校輸注機輸藥速度，現時兩名病人均情況穩定。



衞生署亦公布一名48歲女病人於仁安醫院住院期間自行離開醫院，及後懷疑自殺身亡的事故。



衞生署公布，今年第三季接獲三宗私家醫院通報涉及錯誤處方藥物的重要風險事件，其中兩宗涉及於去年正式啟用的中大醫院。第一宗為今年7月發生，一名有藥物過敏史的45歲男病人，醫生準備進行眼科通淚管手術前麻醉，手術前亦已得悉該病人的過敏史，但仍錯誤處方會引致過敏的局部麻醉藥。第二宗藥物事故在9月發生，一名67歲癌症病人在進行化療時，醫護人士錯誤調校輸注機輸藥速度。兩名病人事後情況穩定，毋須使用強心針。

仁安醫院錯誤處方抗生素予有過敏史女病人

第三宗重要風險事件涉及仁安醫院，該醫院錯誤處方抗生素予一名曾有過敏史的29歲女病人。該名病人同樣情況穩定。

衞生署：兩間醫院延遲呈報事故

衞生署表示，中大醫院及仁安醫院開錯藥予有過敏史病人的事件，由於醫院延遲呈報，違反《私家醫院實務守則》的要求，該署稱已向有關醫院發出要求通知。至於中大醫院另一宗關於錯誤調校輸注機輸藥速度的事件的調查仍在進行中。

衞生署稱，收到通報後即作出跟進，並要求有關醫院於四星期內提交調查報告，涉事醫院均已向該署提交調查報告。涉事醫院已採取改善措施，檢討及修訂相關政策及程序，衞生署會繼續監察醫院執行改善措施。

衞生署公布於今年9月13日接獲私家醫院呈報一宗醫療風險警示事件，一名48歲女病人於仁安醫院住院期間自行離開醫院，及後懷疑自殺身亡。衞生署在接到呈報後隨即展開調查，院方其後亦已向該署提交調查報告。在調查後並無發現證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面違反《私營醫療機構條例》（第633章）或《私家醫院實務守則》的要求，而導致這次事件。