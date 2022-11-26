更新公僕守則明年初內部諮詢　是否刪政治中立　楊何蓓茵：未定案

施政報告提出強化公務員管理，更新《公務員守則》，公務員事務局局長楊何蓓茵今早（26日）出席電台節目時表示，正在草擬更新守則的內容，預期明年第一季把草擬版諮詢公務員團體意見。就她早前透露會刪除「政治中立」字眼後引發坊間的討論，楊何蓓茵最新說法是聽取了不同角度，寫法如何仍在考慮中，未有定案，唯重申公務員要全心全意幫政府辦事，不可被自己的政治立場影響工作。



▼施政報告提出強化公務員管理▼



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楊何蓓茵出席商台節目《政經星期六》時表示，《公務員守則》由2009年沿用至今，會突顯一些過往沒有寫出的原則，包括公務員要尊重憲制秩序、有責任維護國家安全，亦要有團隊精神。

聽了不同角度意見現正考慮

她表示，《守則》的內容正在更新中，希望明年第一季將草擬本向公僕團體收集意見。就刪除「政治中立」一詞引發社會上的討論，未有定案，「好多意見都有唔同嘅角度講咗，點樣寫就會點樣睇，我哋而家都考慮緊。」

她強調，公務員「一定要幫政府全心全意做好，唔可以因為自己的喜惡，自己某些政治取向而話『呢樣嘢我唔做，我中立嘅、我唔支持』，係唔可以」。

被問到公務員政治立場會否有影響，楊何蓓茵表示，公務員不可以被個人政治立場而影響工作，不可以偏幫個別政黨，參與政治活動時都要留意，不可以被人聯繫其公務員身分。

公務員評核不合格如沒改善須離職

她又表示，公務員表現評核如果不合格，就會啟動機制，跟相關公務員檢討並提議如何改善，及給予改善期限。如果期限完結前沒有改善，就會用條例請其離職。

楊何蓓茵表示，其實以往都有類似機制，但執行過程比較複雜。她強調機制會對公務員公平，認為對某些工作不如意的公務員都是好事，「份工唔啱就快啲離開更好。」

▼施政報告提出要「搶人才、搶企業」▼



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上年度3700公務員辭職

上年度有3,700多名公務員辭職，楊何蓓茵指出，當中有1,000多人是在試用期，及早發現工作不適合而離開是好事，承認有公務員因為移居海外而離職，以年輕及職級較低的公務員佔多。

楊何蓓茵指，公務員或許不及大公司的職位吸引但有意義，「唔會有雙糧，但工作滿足感是另類。」她表示選擇工作時，最重要是自己喜不喜歡該工作。