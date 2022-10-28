公務員守則將刪政治中立　表現欠佳免職　楊何蓓茵：有空間做多啲

特首李家超在首份施政報告提出政府將更新《公務員守則》，公務員事務局局長楊何蓓茵今日（28日）表示，將不會再使用「政治中立」字眼，並解釋過去對四字有不同的演繹：「公眾睇起上嚟覺得唔清楚，係咪可以攞住呢四個字，政府決定咗嘅嘢可以唔做？」她強調，更新後會更清晰說明對公務員的要求，而詳細字眼現時仍推敲中，期望明年第一季可有草擬本諮詢公務員。



賞罰制度方面，楊何蓓茵指過往終止聘用個案大部份是因違反紀律，因工作表現欠佳而終止聘用的數字低：「有空間做多啲。」因此施政報告2022提出，表現欠佳的人員經督導和輔助後仍沒有改善，會及時終止聘用。她強調：「唔係第一次表現唔好就用呢個機制，通常係持續咗一段時間先用。」



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楊何蓓茵強調非以往寫得不好：無可能寫晒天下所有嘢

楊何蓓茵今日在港台節目《千禧年代》中表示，《公務員守則》在2009年頒布，當時的社會狀況與現時截然不同：「唔係話以前寫得唔好，不過以往部份價值或未明顯。」她以國家安全為例子，解釋以往亦有責住維護，惟過往大環境不會覺得國家安全受到威脅。惟她強調：「當然一個守則無可能寫晒天下所有嘢，但我哋覺得比較重要嘅都係時候更新一下。」

唔係話以前寫得唔好，不過以往部份價值或未明顯......當然一個守則無可能寫晒天下所有嘢，但我哋覺得比較重要嘅都係時候更新一下。 公務員事務局局長楊何蓓茵

政治中立是個人政治取向不可影響工作 惟過去有不同演繹

她又表示，將不會再使用「政治中立」字眼，解釋政治中立是指公務員不可以被個人政治取向影響工作，如政策分析、處理申請等，惟過去對有不同演繹：「公眾睇起上嚟覺得唔清楚，係咪可以攞住呢四個字，政府決左咗嘅嘢可以唔做？」因此，當局將會更新守則，將會更清晰及詳細指出對公務員的要求。

▼10月19日 特首李家超首份施政報告懶人包▼



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公務員有發表意見自由 楊何蓓茵：好明顯公務員係要支持政策嘅政策

至於公務員個人的政治立場方面，楊何蓓茵指除小部份公務員外，其他公務員現時可以加入政黨，惟強調須以以個人身分參加，亦要小心避免讓人認為政府支持相關活動，以及須避免利益衝突，而首長級公務員不可參與政黨。她又表示，公務員有發表意見的自由，不過不應以公務員身份對政府政策發表批評或不支持的意見：「好明顯公務員係要支持政策嘅政策。」

公務員有發表意見的自由，不過不應以公務員身份對政府政策發表批評或不支持的意見，好明顯公務員係要支持政策嘅政策。 公務員事務局局長楊何蓓茵

施政報告又提出強化公務員賞罰機制，楊何蓓茵舉例指，如想出方法為政府節省資源、增加效率，或想出創新方法克服重大困難，亦可接納在表揚榜中。她又表示，每個部門首長要物色有潛質升遷的下屬，給予適當培訓，以及開眼界機會，包括今年開始在北京大學開辦的公共政策及行政碩士課程。她希望相關做法可打破論資排輩的文化，並強調近年不少職級公務員，包括處長級公務員亦較年輕。

▼10月19日 李家超公布上任後首份施政報告▼



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至於罰則方面，楊何蓓茵稱現時機制下紀律個案須長時間處理，認為處理程序及過程繁複，可研究是否有簡化的空間。被問到會否就處理紀律個案制定KPI，她則指每個個案繁複性及搜證過程亦不同，故難以制定：「有時忽略人事管理嘅重要性，更加希望係文化上改變，畀多啲時間、高啲優次去做呢啲嘢。」

處理表現欠佳公務員須給清晰指導：若無改變可能真係唔適合呢份工

楊何蓓茵又指，過往終止聘用個案大部份是因違反紀律，因工作表現欠佳而終止聘用的數字低：「有空間做多啲。」她解釋，處理工作表現欠佳的公務員須找出其弱點，給予清晰指示，亦要監察及指導：「做晒呢啲都無改變，可能同事真係唔適合做呢份工，對成個公務員團隊都唔好」，故或要終止聘用。

過往因工作表現欠佳而終止聘用數字低，有空間做多啲......做晒呢啲(監察及指導後)都無改變，可能同事真係唔適合做呢份工，對成個公務員團隊都唔好。 公務員事務局局長楊何蓓茵

公務員仍是吸引工作 楊何蓓茵：做咗36年無一刻後悔過

至於辭職率方面，她認為公務員團隊是社會縮影，流失的勞動人口中相信部份亦是公務員。不過她強調公務員仍是一份吸引的工作，不論在福利、晉升階梯及工作滿足感亦很大：「我做咗36年公務員，無一刻後悔過，係好有滿足感。」她又指，現時招聘未必趕得上聘請替補同事，故個別部門的招聘工作做得更密。

接種率多高才可放寬口罩令？ 楊何蓓茵：一路睇住形勢

疫苗接種方面，楊何蓓茵強調現時仍未達目標，80歲以上長者接種一針比率只得71%，六個月至三歲以下幼童接種率更只得近18.5%。被問到接種率要多少才可放寬口罩令的防疫措施？她則強調：「要一路睇住形勢、一路睇住病毒變化。」