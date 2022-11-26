強制檢測︱增51處涉海之戀、維景灣畔、嵐岸　油麻地消防局亦上榜

政府今晚（26日）公布最新強制檢測名單，51個地點52棟大廈上榜，包括將軍澳新寶城4座、維景灣畔8座、馬鞍山嵐岸5座、海之戀6座、御凱1座、九龍城尚．珒溋1座等，油麻地窩打老道42號油麻地消防局亦於今日上榜



當中有6處共7棟大廈因污水檢測陽性上榜，包括將軍澳日出康城 Marini 2 座、大圍美林邨美楊樓、大圍秦石邨石瑩樓、沙田博康邨博泰樓、馬鞍山觀瀾雅軒第3及4座、馬鞍山錦鞍苑寶鞍閣。



公告列明任何人在11月20日至26日曾在名單上大廈身處超過兩小時，須於明日或後日（27日或28日）前往進行核酸檢測。



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當局表示，有45個指明地方，因有陽性檢測個案曾到訪而被納入強制檢測公告。當中以荃灣區9幢大廈上榜佔最多，當中包括映日灣 1 座、海之戀 6 座、海濱花園海珠閣、荃景花園 4 座、荃灣中心安慶樓、御凱 1 座、梨木樹邨楊樹樓、綠楊新邨 B 座及豪景花園文禧閣。

另外，西貢區及屯門區今日同樣有5個地方因有陽性檢測個案曾到訪而被納入強制檢測公告，當中西貢區包括將軍澳怡心園3座、將軍澳廣場7座、新寶城4座、維景灣畔8 座及慧安園 4 座；而屯門區則包括屯門兆康苑兆華閣、恒順園1座、海翠花園5座、叠茵庭2座及新屯門中心 8 座。

另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有6處、共7幢大廈被納入強制檢測公告，涉及將軍澳日出康城 Marini 2 座、大圍美林邨美楊樓、秦石邨石瑩樓、沙田博康邨博泰樓、馬鞍山觀瀾雅軒 3 及 4 座及錦鞍苑寶鞍閣。

政府明日（27日）會於南區置富花園、荃灣梨木樹邨及青龍頭豪景花園重開臨時流動採樣站。全部85個社區檢測中心／檢測站均設有預約服務，市民可經網上系統預約。市民亦可透過「安心出行」流動應用程式預先填寫個人資料並獲取「檢測登記碼」二維碼，日後每次到檢測點進行檢測前出示該二維碼供即場掃描，即可減省登記和輪候的時間。

11月26日強檢大廈：

陽性檢測個案曾到訪的地點：

將軍澳怡心園 3 座



將軍澳將軍澳廣場 7 座



將軍澳新寶城 4 座



將軍澳維景灣畔 8 座



將軍澳慧安園 4 座



沙田好運中心榆林閣



馬鞍山嵐岸 5 座



馬鞍山錦泰苑錦瑩閣



大埔昌運中心富昌閣



大埔曉運路 2 號德雅苑



粉嶺華明邨禮明樓



粉嶺嘉盛苑嘉輝閣



天水圍天晴邨晴悅樓



天水圍嘉湖山莊景湖居 11 座



屯門兆康苑兆華閣



屯門恒順園 1 座



屯門海翠花園 5 座



屯門叠茵庭 2 座



屯門新屯門中心 8 座



荃灣映日灣 1 座



荃灣海之戀 6 座



荃灣海濱花園海珠閣



荃灣荃景花園 4 座



荃灣荃灣中心安慶樓



荃灣御凱 1 座



荃灣梨木樹邨楊樹樓



荃灣綠楊新邨 B 座



荃灣豪景花園文禧閣



葵涌浩景臺 1 座



長沙灣凱樂苑凱碧閣



深水埗樂年花園 7 座



油麻地窩打老道42號油麻地消防局



紅磡海逸豪園 2 座



紅磡黃埔花園紫荊苑 8 座



土瓜灣馬頭圍邨夜合樓



九龍城尚．珒溋 1 座



九龍塘安域道 1 號新餘邨 D-F 座



藍田碧雲道 225 號康盈苑



油塘高俊苑俊盈閣



筲箕灣愛蝶灣 10 座



鰂魚涌南豐新邨 7 座



堅尼地城士美菲路 8 號美 暉大廈



薄扶林置富花園富榮苑



香港仔香港仔中心港盛閣



鴨脷洲鴨脷洲大街 129 號 高寶閣



污水陽性大廈：

將軍澳日出康城 Marini 2 座



大圍美林邨美楊樓



大圍秦石邨石瑩樓



沙田博康邨博泰樓



馬鞍山觀瀾雅軒 3 及 4 座



馬鞍山錦鞍苑寶鞍閣

