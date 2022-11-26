強制檢測︱增51處涉海之戀、維景灣畔、嵐岸 油麻地消防局亦上榜
政府今晚（26日）公布最新強制檢測名單，51個地點52棟大廈上榜，包括將軍澳新寶城4座、維景灣畔8座、馬鞍山嵐岸5座、海之戀6座、御凱1座、九龍城尚．珒溋1座等，油麻地窩打老道42號油麻地消防局亦於今日上榜
當中有6處共7棟大廈因污水檢測陽性上榜，包括將軍澳日出康城 Marini 2 座、大圍美林邨美楊樓、大圍秦石邨石瑩樓、沙田博康邨博泰樓、馬鞍山觀瀾雅軒第3及4座、馬鞍山錦鞍苑寶鞍閣。
公告列明任何人在11月20日至26日曾在名單上大廈身處超過兩小時，須於明日或後日（27日或28日）前往進行核酸檢測。
當局表示，有45個指明地方，因有陽性檢測個案曾到訪而被納入強制檢測公告。當中以荃灣區9幢大廈上榜佔最多，當中包括映日灣 1 座、海之戀 6 座、海濱花園海珠閣、荃景花園 4 座、荃灣中心安慶樓、御凱 1 座、梨木樹邨楊樹樓、綠楊新邨 B 座及豪景花園文禧閣。
另外，西貢區及屯門區今日同樣有5個地方因有陽性檢測個案曾到訪而被納入強制檢測公告，當中西貢區包括將軍澳怡心園3座、將軍澳廣場7座、新寶城4座、維景灣畔8 座及慧安園 4 座；而屯門區則包括屯門兆康苑兆華閣、恒順園1座、海翠花園5座、叠茵庭2座及新屯門中心 8 座。
另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有6處、共7幢大廈被納入強制檢測公告，涉及將軍澳日出康城 Marini 2 座、大圍美林邨美楊樓、秦石邨石瑩樓、沙田博康邨博泰樓、馬鞍山觀瀾雅軒 3 及 4 座及錦鞍苑寶鞍閣。
政府明日（27日）會於南區置富花園、荃灣梨木樹邨及青龍頭豪景花園重開臨時流動採樣站。全部85個社區檢測中心／檢測站均設有預約服務，市民可經網上系統預約。市民亦可透過「安心出行」流動應用程式預先填寫個人資料並獲取「檢測登記碼」二維碼，日後每次到檢測點進行檢測前出示該二維碼供即場掃描，即可減省登記和輪候的時間。
11月26日強檢大廈：
陽性檢測個案曾到訪的地點：
將軍澳怡心園 3 座
將軍澳將軍澳廣場 7 座
將軍澳新寶城 4 座
將軍澳維景灣畔 8 座
將軍澳慧安園 4 座
沙田好運中心榆林閣
馬鞍山嵐岸 5 座
馬鞍山錦泰苑錦瑩閣
大埔昌運中心富昌閣
大埔曉運路 2 號德雅苑
粉嶺華明邨禮明樓
粉嶺嘉盛苑嘉輝閣
天水圍天晴邨晴悅樓
天水圍嘉湖山莊景湖居 11 座
屯門兆康苑兆華閣
屯門恒順園 1 座
屯門海翠花園 5 座
屯門叠茵庭 2 座
屯門新屯門中心 8 座
荃灣映日灣 1 座
荃灣海之戀 6 座
荃灣海濱花園海珠閣
荃灣荃景花園 4 座
荃灣荃灣中心安慶樓
荃灣御凱 1 座
荃灣梨木樹邨楊樹樓
荃灣綠楊新邨 B 座
荃灣豪景花園文禧閣
葵涌浩景臺 1 座
長沙灣凱樂苑凱碧閣
深水埗樂年花園 7 座
油麻地窩打老道42號油麻地消防局
紅磡海逸豪園 2 座
紅磡黃埔花園紫荊苑 8 座
土瓜灣馬頭圍邨夜合樓
九龍城尚．珒溋 1 座
九龍塘安域道 1 號新餘邨 D-F 座
藍田碧雲道 225 號康盈苑
油塘高俊苑俊盈閣
筲箕灣愛蝶灣 10 座
鰂魚涌南豐新邨 7 座
堅尼地城士美菲路 8 號美 暉大廈
薄扶林置富花園富榮苑
香港仔香港仔中心港盛閣
鴨脷洲鴨脷洲大街 129 號 高寶閣
污水陽性大廈：
將軍澳日出康城 Marini 2 座
大圍美林邨美楊樓
大圍秦石邨石瑩樓
沙田博康邨博泰樓
馬鞍山觀瀾雅軒 3 及 4 座
馬鞍山錦鞍苑寶鞍閣