12.1起打第四針可選復必泰二價疫苗　一文看清三類人合資格接種

首批約77萬劑復必泰二價疫苗昨日抵港，政府今日（26日）宣佈，12歲或以上合資格人士可由12月1日起，可選擇接種復必泰二價疫苗，網上預約服務由明日（27日）上午九時開始。



政府表示，因應「復必泰原始株／Omicron變異株BA.4-5二價疫苗」昨日運抵本港，電腦預約系統已更新，讓合資格市民在預約時選擇。60歲或以上領取「即日籌」接種疫苗的合資格人士則可現場作出選擇。

新冠疫苗：圖為美聯社2022年8月26日發布的照片，顯示美國密歇根州工廠中的新版二價新冠疫苗包裝，疫苗由美國藥廠輝瑞與德國生物新技術公司BioNTech研發，它針對新冠病毒變異病毒株Omicron亞型BA.4和BA.5，同時可預防原始病毒株。（AP）

復必泰二價疫苗可供12歲或以上合資格人士按現時的接種時間表，用作第四劑疫苗或康復人士接種第三劑疫苗的另一選擇，但他們仍可選擇接種科興或復必泰原始病毒株疫苗。

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，提供復必泰二價疫苗的接種點包括社區疫苗接種中心、社區疫苗接種站、公立醫院新冠疫苗接種站、醫院管理局指定普通科門診診所，以及私家診所疫苗接種站。接種點只會根據衞生部門的指引，向合資格人士提供復必泰二價疫苗接種服務，但不會向從未接種疫苗或未接種適當劑量的市民提供二價疫苗作選擇。

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她稱，要維持疫苗的保護力，重點是要按接種時間表接種適當劑量的疫苗，而本港提供的疫苗都是安全和有效。由於疫苗的保護力會隨時間減退，呼籲未接種適當劑量的市民盡快接種，尤其是高風險人士，例如長者等。

三類人士合資格接種復必泰二價疫苗：



1)50歲或以上人士。

2)12歲或以上免疫力弱人士。

3)18至49歲人士考慮對自身的風險和益處，例如有較高暴露風險或個人需要，包括院舍、醫療機構、港口工作人員和跨境司機等。

市民明日起可到2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站，預約打針。

政府已向藥廠採購共190萬劑復必泰二價疫苗，餘下的劑量預計將於今年年底前運送抵港。政府稱會密切留意二價疫苗的需求，並在有需要時增購。