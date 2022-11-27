MIRROR演唱會｜楊潤雄︰擬設先導計劃　聘用第三方確保演唱會安全

組合MIRROR今年7月在紅館舉行演唱會期間發生嚴重事故，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（27日）在電視台節目《講清講楚》表示，考慮設先導計劃核實表演項目，即在主辦方聘用合資格人士安裝設備，並聘用專業人士核實後，須另設獨立的第三方再核查以確保安全。但他坦言，康文署並非專業部門，先導計劃有可能由署方另外聘請獨立第三方協助查核。



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在業界指引談妥前須沿用短期措施

紅館目前仍繼續舉行演唱會，楊潤雄表示仍在與業界磋商新指引細節，在談妥前將沿用短期措施，即舞台表演不可有機關。他強調，接下來演唱會的安全並無問題，若主辦方計劃特別設施，亦可向局方提出，以確保設施裝備的安全。

他認為新指引有許多細節需考慮，例如設先導計劃核實項目，在主辦方聘用合資格人士安裝設備，再聘用專業人士核實之外，另設獨立的第三方覆核以確保安全。他指，由於先導計劃需要與工程師學會及相關機構商討，會考慮在大型演唱會首先實行計劃。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片／陳葦慈攝）

康文署並非專業部門︰我哋始終要信專業人士

楊潤雄又指，康文署並非專業部門，只能確保工程與核實的報告無誤，現行機制下只能信納專業人士的意見，因此推出先導計劃後，獨立第三方可能是由康文署聘請第三方負責，而非部門內的人員主責：「至於佢裡面話呢個安全係咪真係安全？我哋始終要信專業人士。」

有舞蹈員控訴指綵排時間不足，他表示需要與業界商討，但坦言難以確定時間長度，因表演分為多個類型，認為業界心目中已有標準，「好難簡單寫幾多個鐘幾多個人。」