MIRROR演唱會｜孫玉菡：確信舞蹈員為僱員　有買意外保不代表勞保

MIRROR紅館演唱會第四場發生墮屏意外，壓傷包括李啟言（阿Mo）在內兩名舞蹈員，政府早前公布事故調查報告的記者會上，確認舞蹈員為受僱僱員，且舞蹈公司未為其他們保險，惟主辦單位MakerVille及大國文化指有為其買第三者保險及團體意外保。



勞工及福利局局長孫玉菡今（19日）重申，局方經調查後「好有信心」確信該批舞蹈員是僱員，而意外保險及勞工保險是兩回事，就僱主無買勞保及無報工傷方面，會按《職業安全及健康條例》及《僱員補償條例》向場所負責人、僱主等作法律跟進。



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「好有信心」舞蹈員為僱員 法例跟進場所負責人及僱主

孫玉菡今早在電台節目提及MIRROR演唱會意外事件，指經過當局仔細調查及搜證，並結合2006年終審法院判辭，強調「好有信心」相信該批舞蹈員屬於公司僱員，已與律政司商討確認舞蹈員是僱員，無報工傷、無買勞保，會按《職安健》及《僱員補償》兩條法例向場所負責人、僱主等作法律跟進。

供強積金非確認自僱的關鍵

他重申，僱主是否有供強積金並非自僱與否的最重要關鍵，大原則下有從多方面、多個層次去審視，例如僱主對該名人士工作控制權多不多、僱員是否需負上財務風險、其生產工具是否自備、可否請幫工等等，按該些原則下，局方認為該批舞蹈員屬於公司僱員。不過，他指外賣送遞員等要按情況考慮，例如其運輸工具是否自備等。

▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



有買意外保不代表有買勞保 勞福局確認受傷舞蹈員無勞保

至於主辦方稱有為舞蹈員買第三者保險及團體意外保，孫玉菡澄清，買保險是不同層次，「有買意外保同有買勞保係兩回事」，局方已確認受傷舞蹈員是無買勞保。他又指會從三方面減工業意外，包括加強工人培訓及教育、加強勞工處巡查力度及加強罰則，承認現時罰則阻嚇力不夠，希望《職安健》修例可盡快獲通過。

已有方案應對院舍爆疫 津助院舍缺1,600照顧員

另外，對於近日疫情升溫、院舍染疫數字上升，孫玉菡稱局方、社署與院舍已有整套應對方案，目前針對院舍的防疫措施仍然有效，港灣道體育館暫託中心下周五起將重開，亦有備用的暫託中心場地可在有需要時啟用。他又說，院舍多年來有嚴重人手壓力，津助院舍目前仍決1,600名照顧員，即每六人就缺一人

勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片/夏家朗攝）

擴大輸入外勞 細節料明年上半年公布

他指目前津助院舍照顧員月薪可達兩萬元，政府在多方推動本地人入行，卻仍有較大缺口，希望明年上半年前可公布新輸入外勞細節，大方向是擴大計劃，加快審批程序、人手比例可扭鬆等等，料主要輸入廣東、廣西等廣東話地區外勞為主。他亦提到會豐富資歷架構，例如增加薪酬達2.5萬元的保健員，長遠設晉升階梯，吸引本地人入行。

至於虐兒方面，孫重申明年上半年會提交強制舉報虐兒法案審議，將舉報網鋪得更闊。有指最高監禁三個月的罰則太輕，他再重申因該些人士並非虐兒，只是知情不報，故需與兒其他類似法例看齊，而舉報人士多數是醫生、老師及社工，少少刑罰已十分緊張。