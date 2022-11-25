MIRROR演唱會︱24舞蹈員發公開信：僅兩天綵排　每首15分鐘踏台板

MIRROR演唱會事故發生近四個月，署名「我們是2022年7月28號紅館演唱會事故的涉事舞蹈員」今日（25日）發公開信，以情況綜述的形式向公眾披露表演者在演唱會中遇到的困難及交代近況。



信中提到對於政府調查報告的結果感到極度震驚及失望，指早於演唱會的前期階段便認知到舞台有潛在危險，但原來注意到的潛在危險僅是冰山一角，「原來舞台早已危機四伏，而我們卻懵然不知」；藝人與舞蹈員只有僅僅兩天時間進入紅館綵排，而每一首表演曲目僅有15分鐘時間讓表演者踏上台板進行排練，「結果大部份表演曲目連基本順序踩位都不夠時間完成，更遑論完成所有踩位後播放音樂演練一次」，並且「大部份機關、燈光及煙花效果我們都是在演唱會的首場演出才初次看見」。



▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



7月28日MIRROR演唱會意外後，舞蹈總監方家諾Rock Sir（左一）隨即上台察看傷者情況。（勞顯亮攝）

▼MIRROR演唱會調查報告及拘捕行動▼



+ 4

▼現場高清圖還原MIRROR演唱會「消失的吊環」▼



+ 6

公開信全文：

致公眾及各位傳媒朋友，



我們是2022年7月28號紅館演唱會事故的涉事舞蹈員。



距離演唱會事故發生至今已將近四個月——隨著政府釋出階段性調查報告，我們認為此刻能在不妨礙司法公正的情況下，以情況綜述的形式向公眾披露表演者在是次演唱會中遇到的困難及交代我們的近況。



我們此刻選擇公開的用意並不是針對任何單位，唯希望各界能對是次演唱會事故所引申到的行業生態問題有更多認知和了解。寄望這些問題浮上水面後能引起社會關注、正視及共同監察事態發展，以杜絕同類悲劇再度發生。



首先，對於政府調查報告的結果，我們感到極度震驚及失望。我們早於演唱會的前期階段便認知到舞台有潛在危險——忘記了從何時開始，我們踏上台板表演之前互相說的不再是「Good Show」，而是「萬事小心」；但現實殘忍地告訴我們，無論再怎麼小心也好，最後也還是躲不過這場毁滅性的災難。更令我們感到絕望和害怕的，是當時所注意到的潛在危險僅是冰山一角，原來舞台早已危機四伏，而我們卻懵然不知。看到虛報數字落差之大，我們禁不住在心中吶喊：為何上天如此的不公⋯⋯為何他人怠忽職守所種下的惡因，卻要賣力演出的我們代其承擔惡果？到底是從哪裡開始出現問題，導致事態發展至如斯田地？



事故發生至今，我們仍在這災難性的漩渦裏打轉：我們當中有部份舞者需要持續尋求心理輔導及接受情緒治療、有部份舞者嘗試克服陰影重拾工作、有部分舞者決定暫別舞台⋯⋯更有舞者至今仍在醫院留醫。大家面對創傷的處理方式或有不同選擇，但我們都沒有選擇地要活在這陰霾之中，沒法真正地從心底開心起來。儘管我們還未能處理好自己的身心狀態，但在生活考量之下亦無可奈何地需要重拾工作；而這一方面我們相信同為受害者的Mirror成員亦是同樣。作為當時和我們一起站在同一個舞台上表演的藝人，他們在身心靈上和我們承擔著同樣的風險。事實上這場災難可以發生在我們當中的任何一個人身上；或許不期而然地留意上空的這個自然反應會從此烙印在我們往後的餘生裡。



我們二十四位舞者雖然來自不同界別，但當中大部分成員都和Mirror有多於一次的合作經驗，包括演唱會、MV拍攝、廣告拍攝以及公開演出等等。在這些合作的過程中，我們亦建立了相當的信任和深厚感情。作為團隊當中的一份子，我們都在力所能及的情況下盡力表演，致力為觀眾帶來最好的舞台及作品。而當這些汗水和努力結出成果，得知Mirror將要迎來他們演藝生涯的第一個紅館演唱會，而我們能夠陪伴他們一起登上這麼大的舞台時，實在是從心底裡感到自豪。然而，誰也沒法料想到當初大家最期待的舞台會以如此悲劇的形式腰斬作結。災難發生後，同為受害者的我們亦有在日常生活中互相關心，更新大家的心理、健康狀況、工作情況等。



而這次合作的舞蹈公司Studiodanz和我們舞者們的僱傭關係由於仍在刑事調查當中，在此我們不方便作出更多回應。此外，我們基於精神、情緒狀況以及個人考量下，就一些事故後的生活補助與主辦方MakerVille和大國文化達成協議。然而，即使雙方已達成基本協議，我們仍然認為整個事故的後續處理需持續進行，有許多安全議題仍有待商榷；我們於上文提及到在演唱會前期已留意到舞台有潛在危險：為了日後表演者能在更安全的環境下工作，我們有責任向公眾披露我們前期所遇到的困難及安全隱憂，從而讓表演者、主辦方甚至社會大眾正視、跟進並處理這些潛在問題，從根本上改善行業生態。



▼11月11日 政府就香港體育館嚴重事故調查工作舉行記者會▼



+ 8

一、表演者、舞台機關及特效綵排時間不足



首先，藝人與舞蹈員只有僅僅兩天時間進入紅館綵排，而每一首表演曲目僅有十五分鐘時間讓表演者踏上台板進行排練，綵排時間嚴重不足。



表演者在舞台上傾盡全力表演之前，需要時間熟習舞台和校對表演項目中瞬息萬變的舞台走位；同時舞台上有不少機關如舞台升降、煙花等需要舞蹈員於表演時配合——而以上必要的協調都需要一定時間於舞台上調整。



我們從六月開始日以繼夜地進行排練，準備了共十數首有舞蹈部分的表演曲目，期待屆時為觀眾帶來最好的表演；結果大部份表演曲目連基本順序踩位都不夠時間完成，更遑論完成所有踩位後播放音樂演練一次。苦練近兩個月的成果，卻在最後階段礙於時間不足而無奈草草了事。



其次，於兩天綵排期間並沒有完整進行一次連同燈光、舞台機關（舞台升降、升橋等）及特效（噴火效果、煙花及七彩紙碎等）的Full Dress Rehearsal。因此表演者不能確定表演時舞台的實際情況、不清楚機關特效實際出現的時間和位置。



每一個演唱會於實際公演之前都一定會進行一次Full Dress Rehearsal，讓整個表演按著流程預演一次、模擬一次實際情況。Full Dress Rehearsal除了可以給表演者一次實際體驗、能在正式公演前調整狀態外，它更是一個重要的排錯過程。主辦方、製作團隊以及表演者可以藉此機會發現潛在問題並提前處理，降低表演風險。



本來綵排的時間已極度缺乏，再雪上加霜的是連最基本的、完整的Full Dress Rehearsal也沒有。大部份機關、燈光及煙花效果我們都是在演唱會的首場演出才初次看見。例如《Ignited》項目中於全體舞蹈員頭頂上空運作的升橋機關，我們在舞台表演當刻才與觀眾一樣，首次看到其實際運作。我們在不確定舞台安全的情況下，緊張地懷著不安的情緒上台表演——說7月25號公演當天才是真正的Full Dress Rehearsal也毫不為過。



再者，部份煙火特效從未於綵排期間給舞蹈員實際展示，由於沒有進行過一次完整的Full Dress Rehearsal，舞蹈員於7月25號演出當晚才首次親身體驗絕大部份煙火效果：舞蹈員對於其規模、噴發時間、噴發位置等重要安全資訊於上台表演前均無清晰認知。



舞蹈員於演出前僅接收到口述及文字粗略告知大概噴發位置及發生時間；7月28號演出當晚我們於升降台台底準備出場表演《King Kong》項目前才被告知原定噴火效果將會轉為噴發煙花，緊急改動之下卻沒有其類型、噴發時機、噴發位置等重要安全資訊的清晰指引。



二、舞台機關於綵排及演出期間屢次出現機械故障、損害及延誤，直接危害演出人員人身安全



第一，原定於7月24號晚上十時開始的Full Dress Rehearsal因舞台機關多次故障而延誤，導致表演者於7月25號凌晨一時半才能開始Full Dress Rehearsal。而在7月25號凌晨的Full Dress Rehearsal演練《All In One》項目時，原定台中降走藝人的升降台於下降後沒有依時上升，直接導致舞蹈員Zisac跌落升降台台底受傷，需要由救護車送院。及後製作團隊並沒有即時暫停所有綵排。在其後的正式表演場次中，舞蹈員Zisac亦因傷未能上台演出。



這個意外除了對我們造成實質身體傷害外，更為我們的士氣帶來沉重打擊。在缺乏充足綵排的情況下，我們本來就已如坐針氈；若舞台早已多次發生故障，為何問題還未處理好就讓我們上台？這個意外難道真的沒辦法避免嗎？就著這些情緒和疑問，我們便在社交平台上發佈了全黑的限時動態作出控訴——這也是我們第一次就舞台安全問題公開發聲。



其實我們這二十四位舞蹈員連一次也未試過齊整地上台表演。我們一起苦練了近兩個月的時間，只是希望可以齊齊整整、開開心心地一起享受舞台。我們本來還在期盼在後面的場次中，若Zisac身體許可的話，即使只出場一首歌也好，我們二十四個也可以一起上台表演⋯⋯僅僅四天後，遠遠比這更嚴重的災難便將我們這卑微的心願徹底粉碎。



第二，於7月28號演出期間，舞蹈員在台底準備出場時曾目睹台底升降台台邊附近有一條目測高度約有20至30厘米，並非原定舞台效果的火舌。但未見火勢熄滅時舞蹈員已經被升降台升上台面。



第三，於7月28日演出期間，表演曲目《King Kong》尾段原本該降平的升降台出現故障，舞蹈員需要從約兩米的高處跳下升台以走到下個位置繼續演出。



訴求



我們此刻選擇向公眾披露這些資訊並不意在針對任何單位，更不希望引起無了期的追究或指責；只是希望表演業界及公眾能引此事為鑑，為表演者提供更多保障及一同改善行內風氣。為了能就這次事故提供更全面妥善的後續處理，我們在此提出訴求：



一、主辦方對外披露其獨立調查報告，增加事故透明度。



二、調查小組同時調查綵排入台等前期狀況，真正了解災難發生的前因後果。



三、藝人管理公司就事故出面回應，承擔媒體位置，不要再讓同為受害者的Mirror成員承受輿論壓力。



四、業界未來為舞台安全議題作出根本性改變。



五、邀請表演行業相關人士聯絡我們，共同思考我們在自己的位置上可以有甚麼實質行動帶來改變。



我們為此付上了沉重的代價。我們期盼業界未來有更健康的生態發展，讓每位表演者得到他們應有的尊重，讓悲劇不再重演——希望再也沒有人要經歷我們走過的地獄，沒有人需要體會我們心中的悲痛。

