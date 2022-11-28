鶼鰈情深六十載妻患癌　丈夫不離棄：好痛苦，有佢先想生存落去

人生幾何？梁伯與太太相伴一甲子，正是最長情的無聲告白。相知逾半世紀，太太因患病身子日漸轉差，梁伯雖年事已高亦未放棄擔當照顧者，太太每次上廁所會陪她、去醫院也必定陪她、每次買餸都會買足一星期的份量，只為減少外出的次數，盡量留時間陪伴老伴。

不過，梁伯近期也驗出患病，照顧太太的壓力加上擔心以後無法照顧太太，令他產生自殺的念頭，「我有時會諗，真係死咗好過，咁辛苦，咁麻煩。」、「覺得生存好痛苦，對生存都唔『恨』，不過有佢(梁太)，我先想生存落去。」



90歲的梁太，5年前患上乳癌，康復後身體轉差，要使用氧氣機，更經常因氣喘、頭暈進出急症室。與太太同年的梁伯，一直對身邊人照顧得無微不至，會陪太太到醫院看急症室直至出院，但無奈每次等待至少7小時，令伯伯身心煎熬。

太太跌倒大腿、盆骨斷裂 照顧壓力更重

雖然梁婆婆身體不佳，但過去幾年仍能處理簡單家務。不過，她去年在街上跌倒，導致大腿至盆骨的骨斷裂，醫生警告若婆婆再次跌倒，肯定會有生命危險。梁伯重此一人負擔起所有家務，同時寸步不離照顧老伴，「佢自己行去廁所我都放心唔到，就算佢行到，我都會跟住佢，倒水我都會幫佢。」

為減少外出次數，盡量陪伴太太，梁伯每次買餸都會買足一星期的份量。「以前朝早會落公園做吓運動，但係而家無，其他活動都無。」梁伯坦言，他曾經在早上公園做運動時暈低，當時公園人流不多，差點失救，令他不敢再出去做運動。

精神壓力大增 泛起尋死念頭

太太身體狀況變差，自己的身體亦出現狀況，梁伯精神壓力大增，「我有時會諗，真係死咗好過，咁辛苦，咁麻煩。」、「覺得生存好痛苦，對生存都唔『恨』，不過有佢(太太)，我先想生存落去。」

幸好，梁伯尋求平安鐘的服務求助，社工發現了他心理健康問題，轉介社工上門關懷，了解他的需要。

社工：太太係佢一生最愛，先會諗不如兩個都犧牲

負責個案的長者安居協會社會關懷服務註冊社工黎嘉浩指，當初接觸梁伯時覺得梁伯有很強烈的無望感、無力感，「佢嗰時好低落，佢都會擔心自己照顧唔到佢，我諗太太係佢一生最愛，先會諗不如兩個都犧牲。我諗佢哋當時真係好無希望先會講出尋死嘅說話。」

經社工轉介下，梁伯參加了醫務衛生局資助推出的「有我同行」照顧者支援計劃，協助梁伯的照顧工作，紓緩他的壓力：「而家去急症室可以叫陪診，會無咁辛苦，唔洗喺急症室等成日。」

黎嘉浩表示，梁伯的情況屬「資深照顧者」，這類照顧者照顧期可長達3年，多數出現在「雙老」的情況，照顧者身體狀況逐漸轉弱，加上很少與外界接觸，沒有社交接觸，導致出現情緒健康問題。

他指，這類照顧者最需要有人協助照顧的工作，如陪診服務，以減輕照顧者身心理的壓力，他們亦很需參與社交活動，與別人傾訴，宣洩情緒。除此之外，學習照顧方式，例如扶丶抱被照顧者的正確姿勢，也可減低他們受傷的機會。

他表示，坊間很多「雙老」不願接受這類型的援助，因為他們認為照顧是自己的責任，不希望其他人干涉。幸平安鐘主動關心長者，定期的溝通慰問令雙方產生信任，從而更易提供協助。黎又指，機構會了解長者的意願，就如梁伯只需要陪診的服務，不會強迫他使用其他服務。

「有我同航」計劃由今年7月開始，為期1年，目標支援100名受情緒困擾的照顧者及需照顧長期病患者自理能力的人士，以紓緩他們的壓力，至今參加者人數達45名。