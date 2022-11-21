陳國基：研修訂貧窮線一併考慮資產　加強支援「心靈貧窮」長者

政務司司長陳國基接受《有線新聞》專訪表示，目前本港貧窮線並無計算市民擁有的資產，不能夠反映真實的貧窮人數，計算方法值得商榷，會研究一併考慮市民的資產，盡快作出修訂，再推出針對措施滅貧。



目標群組包括獨居雙老長者 關愛隊探望內心空虛老人

陳國基表示，希望「精準扶貧」，將資源投放在真正有需要的人身上，要找出這些目標群組，便要修訂貧窮線的計算方法。目前貧窮線計算方法，是將住戶收入中位數一半以下的人口，視作「貧窮人口」。陳國基指出，這計算方法未夠精準，會研究考慮市民的資產：「它訂立的時候計算人的收入、不計物業，大家聽到這件事，極端地說如果有人擁有3至4個物業，但他退休、沒有收入，他都可能成為貧窮人士。」

作為扶貧委員會主席，陳國基稱要先制訂貧窮線，了解哪些人屬貧窮人口，才能制訂扶貧KPI，屆時會向公眾交代情況。不過他未詳述什麼時間會修訂貧窮線計算方式，僅指「一定會做」。

至於未來會找到多少類目標群組，陳國基說未知道，但一定會包括獨居及雙老長者，「他不是連基本生活都沒有，他可能有些錢，但他又覺得這些錢未足夠養老，會很擔心，所以平時就很節儉，我們如何能夠幫助他，我們要想一想方法。甚至有些人，我經常說是心靈貧窮，他不是沒有錢，他有些錢、但內心很空虛的長者，我們都要幫助他，是否找些人去探望他呢？所以我們十八區有關愛隊。」

《施政報告》提出重組扶貧委員會，陳國基稱，並不是委員組成有問題，而是希望重組內部架構，成立多個小組討論不同議題，然後訂立「精準扶貧」的政策。