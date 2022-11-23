三間檢疫或暫託中心下周二起投入運作　設391床位專收長者

近日疫情反彈，每日確診個案有上升趨勢。社會福利署今日（23日）宣布，在荃灣和上水的兩間檢疫中心，以及觀塘的暫託中心，將於下周投入運作，共合提供391個床位，分別接收安老院內被界定為密切接觸者的長者，以及接收輕症或無症狀確診長者。三間中心均會提供基本膳食及護理支援，不另收費。



社署表示，由於近日社區和院舍內新冠毒病確診個案有上升趨勢，荃灣西約體育館檢疫中心和上水龍琛路體育館，改用為檢疫中心，分別於本月29日（下周二）及30日（下周三）投入運作，分別設有119和128個床位，接收安老院內被界定為密切接觸者的長者。

三間中心共設391床位 提供基本膳食及護理

觀塘彩榮路體育館改為暫託中心，於12月2日（下周五）投入運作，設有144個床位，接收輕症或無症狀確診長者。上述三間中心均會提供基本膳食及護理支援，不另收費。

長者在新冠疫情中需要特別照料。（資料圖片）

其中，荃灣西約體育館檢疫中心由仁濟醫院社會服務部提供照顧服務團隊，龍琛路體育館檢疫中心由嘉濤（香港）控股有限公司提供照顧服務團隊，這兩間都由衞生署提供醫學監察及醫療支援；至於彩榮路體育館暫託中心的照顧服務團隊來自保良局，由卓健醫療負責醫學監察及醫療支援。

社署表示，會繼續密切留意疫情發展。如有需要，社署會與有關政策局和部門協調，迅速調動資源和預備場地，啓動其他暫託中心或檢疫設施。