亞博館購物旅遊展參展商靜坐抗議無生意促退款　警兩日接報到場

由香港工商聯盟主辦的購物和旅遊娛樂展覽「香港GO嘉年華2022 」於11月25日至28日在亞洲博覽館舉行，場內有多個聖誕特賣銷售活動及以香港和台灣景點為主題的展區，供市民打卡玩樂。展覽踏進第三日，有參展商抱怨人流稀疏，生意虧本，要求主辦方退錢，在場內發起靜坐抗議。

警方表示，今午接到展覽主辦方報案，警員到場後，有八個參展商因不滿主辦方安排，在舞台上停留表達不滿。警方續指，由於現場平靜，無特別事故，事件終交由主辦方及參展商自行解決，案件列作「糾紛」。警方在昨也有接報到場。



一批參展商代表兩度衝上典禮台靜坐抗議

有12位參展商代表與主辦方約定於中午12時見面會談，然而對方未按時出現。直至下午2時25分，抗議者開始強行登上正進行中學生辯論比賽的典禮台，有保安攔截，隨後有5位警察到場與抗議者調停，抗議者隨後離開舞台。有抗議者指「收據不到手，絕對不離場」，要求主辦方給他們參展費的收據及發票，以申請政府提供EMF「中小企業市場推廣基金」就參展費用的一半資助。

直至下午3時，主辦方仍未現身，抗議者再次登上活動舞台，靜坐抗議，大約有20多人。大約下午3時半，主辦方負責人始露面，然而並沒有與抗議者正面會談，並打算離開會場，抗議者一路攔阻。

參展商轟四宗罪：承諾宣傳不到位

有參展商更成立WhatsApp群組，共有超過200名檔主在內，並表達了多種意見，歸納為四大問題：

無免費接駁巴士及各區穿梭巴士；

承諾的宣傳不到位、未有見於全港宣傳車；

展覽兩次延期，由原訂1月27日至30日推延至今，並拒絕商戶退款請求；

有部份檔主可免租或只需付400元租金，對其他全數付款檔主不公平等。

海味參展商：人流只及工展會購物節二十分之一

售賣海味的參展商陳先生形容展覽人流十分少，與今年9月「2022工展會購物節」的展覽相差甚遠，估計只有其二十分之一的人流。他指生意很差，「人工、租金一定輸」，他租了四個相連的檔位，每日租金合共17,000元。他指主辦方的宣傳不足，如Facebook、YouTube等網站、或旅遊巴均未見有相關宣傳；加上亞洲博覽館位處「偏僻」，而主辦方亦未有提供接駁巴士給公眾，導致人流很少。

陳先生補充指，主辦方曾聲稱會透過KOL宣傳，但質疑KOL太年輕，與他預期的中老年齡層顧客不相配，宣傳效果不理想。他入貨花費約200萬元，展覽首天收入20,000元，第二天則收入60,000元，而今日截至中午12時只有3,000元。他認為主辦方既然獲得政府資助，應該要「嘔返畀商戶，合理轉交商戶」。

海味攤位檔主陳先生表示生意很差，「人工、租金一定輸」。（洪芷菁攝）

茶葉參展商：首日只10人經過檔位 兩單生意共收$160

售賣茶葉的參展商孫小姐形容展覽第一天經過自己攤檔的人流不超過10人，只有兩單生意，收入160元；第二天只有1單生意，收入300元。她原本預計每日生意額約15,000元至20,000元之間，然而連日來的收入不到500元。她進貨花費約50萬元，並租了一個3米乘以2米的鋪位，四日的租金共計17,800元。

孫小姐形容主辦方的安排是一場「大騙局」，如對方曾表示有專車接送至會場，但實際沒有。她早於去年1月申請參展，然而主辦方不斷延期，直至今年11月才舉行。她曾表示希望主辦方能退還參展費，然而對方遲遲沒有答應。

人流稀少 參展商互相光顧

售賣小食的參展商Jenny預期透過展覽推廣自家品牌，然而展覽人流並不如主辦方形容「好似工展會購物節嘅人流」。她租了一個鋪位，須付租金17,800元，進貨花費約幾萬元，然而連日生意慘淡，每日僅一百多元進帳。又指由於人流稀少，甚至出現「檔主之間互相光顧」的場面。

她透露主辦方曾承諾會提供各區接駁巴士接載前往亞洲博覽館遊展覽的市民，但最終沒有提供。她亦曾代表其他檔主與主辦方商討退還他們參展費，然而對方理由為「大會用了很多錢」，而不肯退錢。另外，她亦指有部分檔主不用繳付攤位租金，這對其他已交付上萬元租金的檔主並不公平，而主辦方以「有啲租唔出，俾高啲補貼」為理由回應。

展覽負責人：事件交由法律部門處理

香港GO嘉年華負責人張維樂反駁，活動並非無宣傳，不止網上有近百篇報道，也有在巴士座位賣廣告，主辦方稍後也會發出證明讓參展商申請EMF「中小企業市場推廣基金」。就有指控稱主辦方曾承諾有免費接駁巴士，他解釋活動原定在今年1月舉行，因疫情延至11月，交通安排上也有所調整，並非「應承咗唔做」。至於部份參展商被指無需付參展費用，張表示，這些參展商是獲商會基金資助，並非免費參展。

張維樂又提到，昨晚曾與12名參展商討論，嘗試解決事件，主辦方在期間提出方案，包括豁免1CBM物流費用、豁免一格倉租等的措施，希望為參展商紓解壓力，當晚大家都已同意，主辦方漏夜發訊息予所有參展商，表明如參展商需要方案的措施協助，可於今早11時前回覆作登記。

張維樂指，在商議過程中，氣氛算平和，不解為何今早參展商會向傳媒指控主辦方，也在場內呼籲其他檔主罷市，其後打斷台上活動靜坐抗議。他表示，商會現時已決定要嚴肅處理，會將事件交由該會的法律部門處理。不過，他表明早前提出的方案仍然有效，如參展商有需要，可於明午12時前回覆短訊申請。

警方回覆表示，今午2時22分，接到展覽主辦方報案，警員到場後，有八個參展商因不滿主辦方安排，在舞台上停留表達不滿。警方續指，由於現場平靜，無特別事故，事件終交由主辦方及參展商自行解決，案件列作「糾紛」。