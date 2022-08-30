工展會購物節｜9月亞博四天展期推一折產品　料銷售額8000萬元

香港中華廠商聯合會（廠商會）連續第二年在亞洲國際博覽館舉行購物節，今年的「2022工展會購物節」展期為9月9至12日，較上年增加一日，將開設350個攤位。廠商會會長史立德預計，今年銷售額將達8000萬元，吸引逾5萬人次到場。購物節提供部分低於一折的優惠產品，包括台灣製造六頭鮑魚55元。



「2022工展會購物節」與年底在維園舉行的「香港工展會」有所不同，在亞博館舉行主要為接觸新界區消費者；而為了吸引年輕人，本次購物節特別新開「智能電子產品區」。



2022工展會購物節將於9月9日至12日在亞洲國際博覽館舉行，開設350個攤位，較去年多三成，分佈於「休閒食品區」、「健康養生區」、「生活家品區」、「服飾美容區」、「Go Mall主題館」及「智能電子產品區」。

銷售額料達8000萬 吸引逾5萬人次

史立德表示，雖然上一批消費券已發放一段時間，但了解到有市民將消費券留待購物節使用。他分析疫情期間市民難以出境，累積了購買力，乘搭機場快綫到亞博購物，猶如去旅遊，形成「出遊式體驗購物」。

他預計今年銷情將較去年更旺，銷售額將達8000萬元，吸引逾5萬人次到場。

台灣六頭鮑魚55元

今次購物節提供部分低於一折的優惠產品，其中包括原價98元的Food Art食之藝增高寶 Optigrow（6包裝）優惠價5元，Pure Health悦健玻尿酸密集補水面膜（10片裝）1.2折，優惠價為48元。此外，還有台灣製造的金之寶6頭鮑魚（425克）55元。

▼2021年工展會購物節回顧▼

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吸新界客源 免費車接載屯元天及荃灣居民

史立德表示，在亞博館舉行的購物節主要為接觸新界區消費者，他相信新界居民消費力亦不差，最近更有消費券助攻。

購物節展期內，將開設4 條免費接駁巴士路線，來往屯門、元朗、天水圍、荃灣至亞洲國際博覽館（西面入口）。機場快綫即日來回博覽館站特惠車票只需港幣 47元，還有免費乘搭東涌特快巴士X1，由東涌巴士總站（港鐵東涌站B出口）直達亞洲國際博覽館。

新設「智能電子產品區」吸引年輕人

廠商會常務副會長盧金榮博士表示，為吸引更多年輕消費者，今次購物節不單售賣食品及生活用品，亦提供電子產品和家居電器。

其中德國寶IH多功能電飯煲低至四折，原價3400元折後999元，原價3400元的德國寶活力養生機打三八折，優惠價1300元。

送130萬元獎品 台北來回雙人機票抽獎

工展會購物節還推出歌舞表演、親子工作坊及抽獎活動，將送出總值超過130萬元的獎品。入場人士填妥抽獎券便可有機會贏取大獎，其中包括「幸運大抽獎」特獎為長榮航空雙人香港至台北來回機票（價值港幣 11,400 元)，9月10日「中秋加碼特別賞」頭獎佳寧娜潮州菜餐飲券（價值港幣8,000 元）。