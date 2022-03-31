亞洲國際博覽館所有權益轉予機管局　擴建可增10萬平方米會展面積

政府今（31日）表示，已向機場管理局轉讓亞洲國際博覽館的所有權益，機管局現全資擁有亞博館，但強調有關轉讓不會對亞博館的日常運作帶來實質改變，政府亦會繼續監察亞博館的運作和發展。機管局將投資擴建亞博館，擴建後的亞博館可提供100,000平方米的可租用會展面積。



▼亞博館社區隔離設施▼



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機管局將投資擴建亞博館

政府發言人表示，自亞博館成立以來，機管局一直是擁有人之一，並於2018年9月起接手管理亞博館。

政府認為，由機管局全資擁有和管理亞博館，可讓亞博館、航天城及整個機場城市發揮更大協同效應。在有關轉讓後，機管局將投資擴建亞博館，擴建後的亞博館可提供100,000平方米的可租用會展面積，以及一個可容納超過20,000人的多用途室內場館，為大型國際會展、娛樂和體育活動提供場地。

政府又指，機管局透過全資擁有亞博館，可充分發揮其管理會展場地的經驗和機場城市發展的策略價值，有助在中國《十四五規劃綱要》的支持下鞏固和提升香港國際貿易中心的地位。