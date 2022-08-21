安心出行「黃碼」｜再多49人居家醫學監察確診　佔輸入個案兩成

本港新冠疫情持續，今日（21日）新增6,513宗確診個案，當中237宗為輸入個案，49宗為安心出行「黃碼」入境人士在第4日至第7日，即持有「黃碼」期間在社區檢測中心發現。衞生防護中心認為，該批人士佔整體輸入個案的兩成左右，屬預期之內。



醫管局亦公布，每日確診住院個案新增過百名長者，公立醫院約八成住院的新冠病人超過60歲，故未來數日將在亞博館加開兩個展館，提供200張病床治療原應入院的長者。



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輸入個案增237宗半數機場檢測截獲

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日增237宗輸入個案，當中114宗為機場臨時樣本收集中心發現，有65宗為隔離酒店或檢疫中心發現，亦有49宗於「黃碼」期間發現，即入境人士第4至7日，離開檢疫酒店後，於社區檢測中心檢疫後確診。另有9宗為轉藍碼後的社區個案，但CT值高於30，相信為復陽個案。

歐亦指，輸入個案來自44個國家，當中7個國家涉及超過10宗個案，包括印度的38宗、英國的31宗、泰國的28宗、美國的22宗、菲律賓的16宗、加拿大的13宗、新加坡的12宗。其餘37個國家少於10宗。

歐家榮︰與實施前「3+4」無太大差異

問到是否需要重新檢視「3+4」入境措施，歐回應指目前僅得一周數據，每日的數字反覆，認為與「3+4」實施前暫無太大差異。他舉例指，入境人士於4日至7日確診的個案僅49人，佔整體輸入個案的20%。 「之前見到可能有兩成或較多少少嘅個案，係第3日之後才發現，情況係預期之內。」

歐續指，該批個案進入社區後，受黃碼措施管制，需遵守規定不得進入高危場所，強調即使已被感染，亦可減低傳播風險；他們亦須按規定每日接受快測，於抵港後第4、6、9日接受核酸檢測。

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未來數日亞博館增兩個展館提供200病床治療長者

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，現時亞博館內的6個展館，為社署營運檢疫中心，專門接收列作緊密接觸者的安老或殘疾院舍的院友。醫管局將新設兩個展館，提供200張病床，作為隔離設施治療確診者，包括非深切治療部或需要高濃度氧氣的病人。

劉家獻亦指，目前每日確診個案新增過百名長者，公立醫院約八成住院的新冠病人超過60歲。因此將安排更多人手至亞博館，包括中醫師、物理治療師等，期望可騰空更多醫院的病床，未來數日將接收病人。但他指，由於當局需調配人手至亞博館，非緊急服務將受影響，故期望市民見諒。

石硤尾暫託中心已入住130人 將開天水圍暫託中心

至於暫託中心方面，現時社署正營運兩間中心，分別小西灣體育館，接收殘疾院舍的確診者；以及石硤尾公園，主要接收安老院舍的確診長者、或社區中受感染，同時需要照顧但不需入院的長者。

劉公布，由於新確診的院舍個案增加，截至昨夜9時，名額共180名的石硤尾公園暫託中心，已入住130名長者，因此將於本周三或四，加開天水圍體育館暫託中心。醫管局今次向港怡醫院尋求協助，為中心提供醫療站服務。翻查資料，該中心將於8月25日啟用。

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僅四類人可入住暫託中心

可入住的患者包括以下數個情況︰

1. 在院舍確診的病人，若穩定或病徵輕微，毋須入院治療，將轉至暫託中心；



2. 如在社區感染的病人，若需要照顧或無人照顧，同時不需入醫院治療，亦安排至暫託中心；



3. 醫院轉介的病人，例如在接受治療後，病情變得輕微或無病徵，若快測仍是陽性，需在暫託中心，等待CT值要大於30或快測陰性，才可返回院舍或回家。



4. 或病人未能得到照顧，例如全部家人因確診進入隔離中心；或院舍員工全部撤離，均需在暫託中心等待。

