港大內地生貼悼念新疆大火死難者文宣　保安報警　警勸諭後離去

港大有內地生於校園內張貼新疆大火的文宣海報，並手持鮮花悼念，學校保安報警。警員到場後，記錄涉事學生個人資料後離去。警方指接獲一名港大保安報案，指一男子在香港大學站出口範圍張貼告示，警方接報到場，只作口頭勸諭後離去。

其中一名涉事的內地生接受《香港01》訪問，認為張貼悼念新疆同胞的海報並無違反任何法律，對校方做法表示失望，亦希望港人更關注內地發生的事情。



一名內地生11月27日於大學街手持文宣悼念新疆大火死難者，警方指保安報警，警員到場記錄涉事學生個人資料後離去。(港大學生會《學苑》圖片)

保安攔截涉事學生 當面報警

其中一位有張貼海報的內地生，接受《香港01》記者電話訪問，憶述事件。他指下午在港大張貼關於新疆烏魯木齊大火的海報，海報為蠟燭圖片，加上簡體字「沉痛悼念11.24烏魯木齊遇難同胞」。

他貼海報後離開校園，到傍晚返回港大時，就被港大保安攔截，「我也不知道為什麼保安知道是我貼的海報，他們就說我貼了海報，直接當着我的面報警。」他指海報已被保安撕毀。

涉事內地生對港大處理失望：悼念同胞不涉隱喻

該同學稱，軍裝警員到場，他說「我對警察這是合理哀悼，我認為沒有違反任何香港本地法律和國安法，警察似乎不太知道內地發生了什麼事情。」他指之後有較高級的警員到場，與較高級的校園保安交涉，事後警員就說「你可以離開了」。

他不清楚警員與保安交涉內容，但對港大處理的手法表示失望，認為悼念同胞並無任何政治動向和隱喻，亦與2019年的事件無關，港大作為香港最高級學府，對新聞、法治應有更好的理解。他希望港人可以更關注內地發生的事情。

港大學生媒體《學苑》在Facebook發文指，下午6時26分，有內地生於大學街手持文宣及鮮花，悼念新疆烏魯木齊大火死難者。警員接獲校方報案到場，記錄涉事學生個人資料後離去。

港大：有關人士拒向保安透露是否港大學生

港大發言人表示，傍晚時分有人在校園內派發及張貼宣傳物品，保安人員向他們了解，他們拒絕透露是否港大學生和相關活動，保安人員擔心有公眾秩序問題，於是求警協助。警員到場了解後，初步確認有關人士為學生後離開，學生其後亦自行離開。

警方回覆查詢指，於下午6時02分接獲一名港大保安報案，指有一男子在香港大學站A2出口範圍，未經允許張貼告示。警方接報到場，口頭勸諭該名男子需要得到校方允許才能張貼相關告示，警方隨後離去，事件被列為雜項處理。