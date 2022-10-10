草間彌生特別展覽登陸M+　門票10.13開售　成人240元、特惠150元

位於西九文化區的M+，將於下月12日迎來開幕一周年。館方早前宣布，將於同日舉行「草間彌生：一九四五年至今」特別展覽，是草間彌生在日本以外的亞洲地區的最大回顧展，屆時更會展示三組全新作品。

門票將於本周四﹙13日﹚起公開發售，正價門票為240元，特惠票150元，持票人士可參觀館內所有展廳。



M+將於下月12日起，舉行「草間彌生：一九四五年至今」特別展覽。門票將於本周四﹙13日﹚起公開發售。﹙M+提供﹚

「草間彌生：一九四五年至今」特別展覽將於11月12日起於M+展出，展期至明年5月14日止。11 月至1月的門票將於本周四﹙13日﹚早上10時起於 M+網站、西九文化區網站、「西九文化區」應用程式、購票通、香港中國旅行社、飛豬旅行及 Klook 公開發售。

草間彌生是當代藝術史上舉足輕重的亞洲藝術家，今次展覽將展示其三組全新作品，包括M+委約創作的大型裝置《神經的死亡》、《圓點執念──渴望天堂的愛》，以及兩件名為《南瓜》的大型雕塑。

11月及12月並舉行「M+家庭日」收費活動

M+亦將於展覽期間舉辦一系列公眾活動，包括講座、工作坊和即場參加活動，其中於11月及12月指定周日舉行的收費活動「M+家庭日」，設有多個藝術工作坊，包括大人與小孩一起運用藍印曬圖的方法，創作由各種植物拼湊而成的家庭肖像，透過草間彌生的視角感受藝術連繫人心、治癒心靈的力量。

草間彌生《自畫像》﹙2015 年﹚﹙M+提供﹚

草間彌生《安息之沼》﹙2014 年﹚

M+將滿一周年 11月12日起入場收費120元

值得注意的是，M+將於11月12日開幕一周年，屆時將結束首年免費進場優惠，訪客參觀館内展覽均須預先購票，成人標準門票為120元，特惠門票60元，特別展覽則另外收費。M+大樓 B1 層以及於博物館地下大堂展示的大型雕塑《南瓜》和「香港：此地彼方」展覽，將免費開放予公眾參觀。