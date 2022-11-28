港大專生悼烏魯木齊大火　中大默站聲援　浸大屏蔽民主牆部份標語

新疆烏魯木齊早前發生致命火警，引發內地反封控抗議，本港連日來有學生舉行悼念活動。香港中文大學今日（28日）多處貼有悼念標語，亦有人穿上黑衣手持寫有「你的生命我的生命本是一條命」的黑布，在校內靜默站立。

浸會大學民主牆上亦有不少標語，部份被校方以「涉嫌違反校例」被屏蔽，現場有保安拍照記錄，校內一個洗手間內寫上「吹破一切謊言」的字句。科技大學校園亦出現不少文宣，為死者哀悼及聲援內地示威民眾。



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浸會大學民主牆今日出現聲援文宣，包括「中國人加油」、「默哀」、以及展示白紙等。其中有數份文稿被校方遮蓋，上面寫有「此文稿涉嫌違反校例，已被屏蔽」，而據浸大民主牆使用規則上標明，投稿人必須留下署名。

現場有學生駐足拍照，期間亦有保安拍下民主牆上的文宣。據網上相片，校內一個洗手間亦被寫有「我要像風一般無懼，吹倒一切自由路上的障礙，吹破一切謊言」的句子。

中文大學多處貼有「烏魯木齊我們與你同在」等標語，在中午時分，范克廉樓對出有多人穿上黑衣，手持橫額默站，黑布上寫有「你的生命我的生命本是一條命」。亦有人向途人派發「A4白紙」，有學生指曾有保安到場拍照記錄。

至於科技大學，其士綜合研習坊貼上多張文宣，聲援內地示威民眾及悼念死傷者，包括「不自由、毋須死」、「<烏魯木齊>祝你們平安」等。