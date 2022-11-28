屯門蟠龍半島、荃灣寶雲匯等逾17地點污水陽性　政府派4萬快測包

政府今日（28日）公布，葵青、荃灣及屯門三區合共逾17個地點的污水樣本對新冠病毒呈陽性，且病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，涉及屯門蟠龍半島、南浪海灣、愛琴灣、荃灣荃豐中心、怡景園、寶雲匯等，政府將派約4萬快測包，供當區居民、在地工作清潔員工和物業管理員工自行檢測。



▼11月28日 部份污水陽性地點▼



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政府指，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測。而葵青、荃灣及屯門區的污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，當區民政事務處將陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發約4萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

● 葵青區 — 大廈街與德士古道附近一帶住宅

● 荃灣區 —富華中心、荃豐中心、華都中心、怡景園、光板田村及寶雲匯

● 屯門區 — 南浪海灣、愛琴灣、春和海景花園、海慧花園、海澄軒、海盈花園、瑜翠園、蟠龍半島、龍珠島別墅、龍珠島別墅－東座及龍珠島花園



葵青區大廈街與德士古道附近一帶住宅居民將獲發快測包。（政府新聞處）

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。