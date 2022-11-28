調查指九成醫護稱所屬部門人手不足　工會︰已有兩成支援職工離職

本港疫情反覆，工聯會屬會香港醫療人員總工會昨日（27日）發布醫管局支援及護理人手情况問卷調查結果，發現近九成受訪者表示所屬部門人手不足，約四成考慮辭職。工聯會立法會議員梁子穎今早（28日）批評醫管局「判上判」，以致薪酬表及晉升空間不理想，促請當局盡快調整薪酬水平，以挽留人手。



香港醫療人員總工會副主席吳偉玲則表示，已有約兩成支援職系員工辭職，部份移民或轉往方艙醫院及亞博工作。她亦指，護士流失嚴重，以致病房服務員工作量加劇，又指外判護士能勝任的工作有限，難以減輕工作量。



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醫管局入職薪遠低市場水平 梁子穎促調整薪酬水平

梁子穎在電台節目《千禧時代》表示，在11月7日至11月18日，以問卷調查812名會員，當中逾九成為支援及護理職系。調查結果顯示，約97%表示疫情期間工作量增加，近九成表示所屬部門人手嚴重不足，約四成更考慮辭職。他指，離職後的工作環境、薪酬待遇及未來發展，均相比留在醫管局更有利。

他批評，政府將醫療系統外判予醫管局，惟當局為控制資源再「判上判」，以致薪酬表及晉升空間均不理想。例如支援及護理職系入職僅得1.2萬元月薪，若加薪3,000至4,000元，需要10年時間，惟市場剛入職已有1.5萬元的水平。他直言，若再不調整薪酬水平，恐難以挽留醫護工作，建議政府可提供房屋優惠及工作津貼，以解決人手不足。

護士嚴重流失 加劇病房服務員工作量

香港醫療人員總工會副主席吳偉玲表示，最近一波疫情爆發已導致醫院擠逼，普通科門診需接受高達98%病人，急症室起碼需輪候8小時。她指，目前每個病房已有約兩成支援職系員工辭職，原因包括移民、轉往方艙醫院或亞博工作，導致病房在晚上可能僅得一名人手。

她又指，護士嚴重流失，部份職責流落病房服務員，例如照顧病人飲食、大小二便等；雖然政府聘請外判護士，惟他們不懂在電腦查找藥膏，亦不能插胃喉及尿喉，只能協助餵藥或換尿片等工作，與支援職系員工相近。她並批評，外判護士每日被輪換，即每日需要重新教導，「日日要教……要由頭話畀佢聽點做。」