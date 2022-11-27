強制檢測｜55幢大廈上榜 涉御龍山、東堤灣畔、迎海．星灣御等
撰文：黃煦緻
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醫務衞生局今晚（27日）公布最新強制檢測名單，共55幢大廈上榜。當中豪宅及中產屋苑包括沙田豪宅御龍山6座、東涌東堤灣畔9座、上水皇府山6座、馬鞍山迎海．星灣御22座、大埔海日灣II 10座等。
上榜大廈中，馬鞍山及將軍澳亦有3個屋苑各有大廈因污水樣本呈陽性被納入強制檢測公告。公告列明任何人在11月21日至27日曾在名單上大廈身處超過兩小時，須於明日或後日（28日或29日）前往進行核酸檢測。
▼11月27日 強制檢測大廈名單▼
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沙田區9幢大廈上榜 屯門海典軒2座等5幢要強檢
當局表示，有52幢大廈因有陽性檢測個案曾到訪而被納入強制檢測公告。其中沙田區上榜大廈最多，共9幢上榜，包括馬鞍山迎濤灣2座、沙田御龍山6座、大圍秦石邨石晶樓等。
緊隨其後的屯門亦有5幢上榜，屯門涉及新圍苑新凱閣、海典軒2座、寶怡花園3座、華都花園4座，以及海麗花園1座。此外，荃灣亦有4幢上榜，涉及尚翠苑翠庭閣、荃灣城市廣場B座等。
▼11月27日 部份強檢大廈▼
此外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有3個均涉及馬鞍山及將軍澳的屋苑被納入強制檢測公告，涉及馬鞍山觀瀾雅軒5及6座，以及將軍澳日出康城Marini 3座。
根據公告，任何人在11月21日至27日曾身處有關大廈超過兩小時，須於明日或後日（28日或29日）進行核酸檢測。
政府明日（28日）會於深井海韻花園重開臨時流動採樣站。
11月27日強檢大廈：
將軍澳將軍澳中心 12 座
將軍澳將軍澳將軍澳廣場 3 座
將軍澳叠翠軒 2 座
大圍秦石邨石晶樓
沙田御龍山 6 座
沙田花園城雅麗苑
沙田博康邨博逸樓
馬鞍山馬鞍山中心 3 座
馬鞍山迎濤灣 2 座
馬鞍山新港城 E 座
馬鞍山銀湖．天峰 1 座
馬鞍山迎海．星灣御 22 座
大埔富雅花園 4 座
大埔海日灣 II 10 座
粉嶺嘉盛苑嘉耀閣
上水皇府山 6 座
上水翠麗花園 1 座
天水圍天頌苑頌浩閣
天水圍嘉湖山莊美湖居 7 座
元朗朗怡居 5 座
元朗朗晴居 6 座
屯門新圍苑新凱閣
屯門海典軒 2 座
屯門寶怡花園 3 座
屯門華都花園 4 座
屯門海麗花園 1 座
深井海韻花園 4 座
東涌東堤灣畔 9 座
荃灣青山公路荃灣段 520 號蔚景花園
荃灣享和街51號都城大樓
荃灣荃灣城市廣場 B 座
荃灣尚翠苑翠庭閣
青衣翠怡花園 7 座
長沙灣凱樂苑凱莎閣
長沙灣李鄭屋邨禮讓樓
長沙灣昇悅居 8 座
石硤尾大坑東邨東滿樓
紅磡海逸豪園 3 座
紅磡海逸豪園 10 座
紅磡黃埔花園百合苑 4 座
何文田何文田邨適文樓
牛池灣瓊山苑瓊琚閣
牛池灣彩雲一邨伴月樓
九龍塘寶能閣 1 期
秀茂坪秀茂坪邨秀景樓
觀塘祥和苑和均閣
藍田藍田邨藍蔚樓
鰂魚涌太古城逸天閣
鰂魚涌康景花園 A 座
鰂魚涌逸樺園 2 座
半山區禮賢閣 C 座
堅尼地城翡翠閣 A 座
污水陽性大廈：
馬鞍山觀瀾雅軒 5 及 6 座
將軍澳日出康城 Marini 3座
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