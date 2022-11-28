疫情．11.28｜增7793宗確診　輸入個案佔605宗　再多26人死亡

本港新冠疫情反覆，衞生署今日（28日）公布新增7,793確診個案，當中輸入個案佔605宗。另外，多26名患者不治，創兩個多月單日新高。

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.21，即一名患者可傳染多於一人，趨勢傾向「平台期」。



今日疫情概要：



-增7,793宗確診，較昨日下跌2.99%。



-輸入個案為605宗，佔整體個案比率7.76%；相比同日17,736名機場入境人數，比率則為3.41%，七日平均比率是4.08%。



-新增26名患者死亡，7日平均死亡率0.186%，整體死亡率0.51%，累計死亡人數為10,718人。



-累計2,721人留院，其中322人為新感染個案，新增危殆及嚴重分別9及12宗。



昨日疫情總覽：

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.21，即一名患者可傳染多於一人，趨勢傾向「平台期」。（港大醫學院圖片）

【22:37】澳門疫情反覆，今日（28日）新增4宗個案，全部被暫列為與輸入個案相關，患者包括74歲男的士司機，其14歲同住孫兒，以及兩位分別60歲及47歲的親戚夫婦。根據當局的初步調查，的士司機首先染疫，他上周六（26日）曾接載4名內地遊客，其中一人在車內咳嗽，估計的士司機因而受感染，再傳染其孫和兩位親友。

的士司機男孫就讀培正中學初三級，全班同學和班主任均須送往檢疫，其校亦要強制檢測等。另外，澳門所有的士司機亦要進行每日快速測試。

▼10月31日 澳門青洲坊核酸檢測站排長龍▼



+ 3

【19:28】疫情反覆，醫務衞生局今日（28日）晚上發出新一份強制檢測公告，再有59幢大廈上榜，較昨日（27日）多4幢，沙田區以合共11幢上榜佔最多，涉及沙田中心新寧大廈、馬鞍山嵐岸及新港城等。

在其他地區方面，則有薄扶林學士臺、太古城、美孚新邨、土瓜灣帝庭豪園、大埔天鑽、珀麗灣等。

▼11月27日 部份強檢大廈▼



+ 11

【17:05】政府今日（28日）公布，葵青、荃灣及屯門三區合共逾17個地點的污水樣本對新冠病毒呈陽性，且病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，涉及屯門蟠龍半島、南浪海灣、愛琴灣、荃灣荃豐中心、怡景園、寶雲匯等，政府將派約4萬快測包，供當區居民、在地工作清潔員工和物業管理員工自行檢測。

▼11月28日 部份污水陽性地點▼



+ 3

【16:45】衞生署今日（28日）公布新增7,793確診個案，當中輸入個案佔605宗。另外，多26名患者不治，創兩個多月單日新高。

【14:58】疫情困擾香港三年，在多變的防疫措施下，新人結婚亦面臨更多不確定性。

結婚資訊媒體生活易（ESDlife）今日（28日）公布「2022年結婚消費調查」，結果顯示新人結婚平均開支經過連續兩年微跌2%後，按年飆升9%至384,366元。當中婚紗攝影的升幅最高，飆升28%至25,534元，預料與港人恢復海外婚攝有關。至於去年人情中位數零增長，今年幾乎所有宴會場合繼續不變，高級酒店維持1,500元；一般酒店、私人會所及特色宴會維持1,000元；酒樓、午間婚宴及西餐廳人情亦維持800元。惟「只派餅卡，沒有邀請出席婚禮/婚宴」升幅驚人，飆升200%至300元。

新冠疫苗：圖為美聯社2022年8月26日發布的照片，顯示美國密歇根州工廠中的新版二價新冠疫苗包裝，疫苗由美國藥廠輝瑞與德國生物新技術公司BioNTech研發，它針對新冠病毒變異病毒株Omicron亞型BA.4和BA.5，同時可預防原始病毒株。（AP）

【09:00】首批約77萬劑復必泰二價疫苗已抵港，昨日（27日）已開放網上預約接種，合資格市民可在周四（1日）起接種復必泰二價疫苗。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（28日）表示，現時暫約有11,600人預約接種，估計50歲以上市民預約人數較高，認為數字屬預期內。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，復必泰二價疫苗相比原始疫苗，中和抗體水平再高3.2至4.8倍，30度的環境可儲存12小時，亦不用稀釋。他認為，二價疫苗可擴展至院舍外展，並建議政府可放寬長者第三劑可接種，以提高接種率。

【08:47】疫情持續，屋宇署今日公布（28日），署長余寶美對新冠病毒快測呈陽性，正進行隔離，她最近沒有外遊紀錄，上周五（25日）最後上班。

▼11月27日 鐵路迷湧搭港鐵首班Q Train列車▼



+ 14

▼11月24日 每周疫情記者會▼



+ 1

▼11月23日 車公誕市場攤位競投▼



+ 4

▼11月22日 泰國旅行團訪港最後一日到荃灣打邊爐▼



+ 39

【07:00】本港疫情近期不理想，上周（11月21日至27日）錄得本地及輸入個案共57,414宗，比之前一周（11月14日至20日）增加近14%；上周平均留醫病人總數升8.3%，達到2,576人，每日入院病人中，有一成病情屬危殆或嚴重，留院病人中有1.1%屬危重病人，按周上升0.3個百分點。

上周有93名患者不治，按周增27%，而對比患者數目的7日平均死亡率，上周升0.01個百分點至0.16%，變動不明顯。

▼11月19日 東瀛遊行人才招聘日▼



+ 2

▼11月20日至21日 百球迷觀看世界盃揭幕戰▼



+ 5

▼9月22日 盧寵茂與官員接種第四劑科興疫苗及流感疫苗▼

