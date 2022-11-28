強制檢測｜涉59處 沙田11幢上榜佔最多 涉嵐岸、學士臺、太古城
疫情反覆，醫務衞生局今日（28日）晚上發出新一份強制檢測公告，再有59幢大廈上榜，較昨日（27日）多4幢，沙田區以合共11幢上榜佔最多，涉及沙田中心新寧大廈、馬鞍山嵐岸及新港城等。
在其他地區方面，則有薄扶林學士臺、太古城、美孚新邨、土瓜灣帝庭豪園、大埔天鑽、珀麗灣等。
▼11月28日 強制檢測大廈名單▼
當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有57個指明地方被納入強制檢測公告，屯門區以10幢上榜佔最多，包括錦華花園 B 座、兆軒苑逸生閣、友愛邨愛禮樓 2 座、湖康警察宿舍 1 座、景峰花園 5 座、叠茵庭 1 座、兆康苑兆順閣、玫瑰花園、康景花園 B 座，以及悅湖山莊 1 座。
沙田區則以9幢排第二，包括沙田中心新寧大廈、愉翠苑愉居閣、愉揚閣、大圍海福花園福祺閣、馬鞍山嵐岸1至3及7座，以及新港城 C 座。
▼11月27日 部份強檢大廈▼
另外，因應在大圍及屯門採集到檢測呈陽性的污水樣本，有兩個指明地方被納入強制檢測公告，均位於沙田區，涉及博康邨博文樓和新田圍邨豐圍樓，因此沙田區總數有11幢上榜。
11月28日強檢大廈：
西營盤廣豐臺 2 座
薄扶林學士臺 2 座
香港仔漁暉苑景暉閣
北角健威花園 D 座
鰂魚涌太古城金星閣
鰂魚涌太古城怡山閣
筲箕灣耀東邨耀貴樓
柴灣富景花園 6 座
茶果嶺麗港城 17 座
藍田康逸苑康年閣
藍田滙景花園 2 座
慈雲山慈樂邨樂滿樓
九龍城啟朗苑啟洋閣
土瓜灣翔龍灣 5 座
土瓜灣帝庭豪園 3 座
紅磡海逸豪園 7 座
深水埗愛海頌 5 座
荔枝角美孚新邨 6 期蘭秀道 34-36 號
將軍澳廣明苑廣新閣
將軍澳中心 5 座
將軍澳嘉悅 1 座
大圍海福花園福祺閣
沙田中心新寧大廈
沙田愉翠苑愉居閣
沙田愉翠苑愉揚閣
馬鞍山嵐岸 1 座
馬鞍山嵐岸 2 座
馬鞍山嵐岸 3 座
馬鞍山嵐岸 7 座
馬鞍山新港城 C 座
大埔逸雅苑逸欣閣
大埔新達廣場 1 座
大埔天鑽 10 座
粉嶺碧湖花園 2 座
粉嶺粉嶺名都嘉蘭閣
深井海韻花園 2 座
馬灣珀麗灣 25 座
東涌逸東一邨福逸樓
青衣宏福花園 4 座
青衣偉景花園 1 座
荃灣翠濤閣 3 座
屯門錦華花園 B 座
屯門兆軒苑逸生閣
屯門友愛邨愛禮樓 2 座
屯門湖康警察宿舍 1 座
屯門景峰花園 5 座
屯門叠茵庭 1 座
屯門兆康苑兆順閣
屯門青山公路新墟段 133 號玫瑰花園
屯門康景花園 B 座
屯門悅湖山莊 1 座
元朗朗城滙 3 座
天水圍慧景軒 1 座
天水圍天頌苑頌恩閣
天水圍栢慧豪廷 9 座
天水圍嘉湖山莊景湖居 1 座
天水圍嘉湖山莊景湖居 13 座
11月28日污水樣本陽性須強檢大廈：
沙田博康邨博文樓
沙田新田圍邨豐圍樓