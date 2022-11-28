強制檢測｜涉59處　沙田11幢上榜佔最多　涉嵐岸、學士臺、太古城

疫情反覆，醫務衞生局今日（28日）晚上發出新一份強制檢測公告，再有59幢大廈上榜，較昨日（27日）多4幢，沙田區以合共11幢上榜佔最多，涉及沙田中心新寧大廈、馬鞍山嵐岸及新港城等。

在其他地區方面，則有薄扶林學士臺、太古城、美孚新邨、土瓜灣帝庭豪園、大埔天鑽、珀麗灣等。



▼11月28日 強制檢測大廈名單▼



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當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有57個指明地方被納入強制檢測公告，屯門區以10幢上榜佔最多，包括錦華花園 B 座、兆軒苑逸生閣、友愛邨愛禮樓 2 座、湖康警察宿舍 1 座、景峰花園 5 座、叠茵庭 1 座、兆康苑兆順閣、玫瑰花園、康景花園 B 座，以及悅湖山莊 1 座。

沙田區則以9幢排第二，包括沙田中心新寧大廈、愉翠苑愉居閣、愉揚閣、大圍海福花園福祺閣、馬鞍山嵐岸1至3及7座，以及新港城 C 座。

▼11月27日 部份強檢大廈▼



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另外，因應在大圍及屯門採集到檢測呈陽性的污水樣本，有兩個指明地方被納入強制檢測公告，均位於沙田區，涉及博康邨博文樓和新田圍邨豐圍樓，因此沙田區總數有11幢上榜。

11月28日強檢大廈：



西營盤廣豐臺 2 座

薄扶林學士臺 2 座

香港仔漁暉苑景暉閣

北角健威花園 D 座

鰂魚涌太古城金星閣

鰂魚涌太古城怡山閣

筲箕灣耀東邨耀貴樓

柴灣富景花園 6 座

茶果嶺麗港城 17 座

藍田康逸苑康年閣

藍田滙景花園 2 座

慈雲山慈樂邨樂滿樓

九龍城啟朗苑啟洋閣

土瓜灣翔龍灣 5 座

土瓜灣帝庭豪園 3 座

紅磡海逸豪園 7 座

深水埗愛海頌 5 座

荔枝角美孚新邨 6 期蘭秀道 34-36 號

將軍澳廣明苑廣新閣

將軍澳中心 5 座

將軍澳嘉悅 1 座

大圍海福花園福祺閣

沙田中心新寧大廈

沙田愉翠苑愉居閣

沙田愉翠苑愉揚閣

馬鞍山嵐岸 1 座

馬鞍山嵐岸 2 座

馬鞍山嵐岸 3 座

馬鞍山嵐岸 7 座

馬鞍山新港城 C 座

大埔逸雅苑逸欣閣

大埔新達廣場 1 座

大埔天鑽 10 座

粉嶺碧湖花園 2 座

粉嶺粉嶺名都嘉蘭閣

深井海韻花園 2 座

馬灣珀麗灣 25 座

東涌逸東一邨福逸樓

青衣宏福花園 4 座

青衣偉景花園 1 座

荃灣翠濤閣 3 座

屯門錦華花園 B 座

屯門兆軒苑逸生閣

屯門友愛邨愛禮樓 2 座

屯門湖康警察宿舍 1 座

屯門景峰花園 5 座

屯門叠茵庭 1 座

屯門兆康苑兆順閣

屯門青山公路新墟段 133 號玫瑰花園

屯門康景花園 B 座

屯門悅湖山莊 1 座

元朗朗城滙 3 座

天水圍慧景軒 1 座

天水圍天頌苑頌恩閣

天水圍栢慧豪廷 9 座

天水圍嘉湖山莊景湖居 1 座

天水圍嘉湖山莊景湖居 13 座

11月28日污水樣本陽性須強檢大廈：



沙田博康邨博文樓

沙田新田圍邨豐圍樓