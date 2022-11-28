百人中環中大拿白紙悼念新疆大火死者　「王婆婆」遭青年搶傘推倒

新疆烏魯木齊上周四（24日）發生十死九傷的住宅大廈大火，在內地引發反封控抗議，不少省市有居民拿着白紙示威。在本港，有網民號召今晚（28日）7時到中環戲院里燭光悼念死難者，有約40人到場，警方在場拉起膠帶，並警告限聚令最多12人。另有50至60名中大學生今晚在校內進行燭光悼念，有保安在場多次追問誰是負責人。



在2019年時常參加反修例示威的「王婆婆」王鳳瑤拿着黃傘及戴着貼有英國國旗口罩到戲院里，一名男子突上前搶去其黃傘，導致王跌倒。王隨後被送院醫治，搶傘男子被帶上警車。



▼11月28日 中環有約40人拿白紙悼念新疆大火死者▼



+ 14

有網民號召晚上7時到中環戲院里參加燭光悼念大火死難者，約7時25分起，到來悼念的人慢慢增多，多人手執白紙或高舉「解封放人」、「喪鐘為你而鳴」等標語。警察於現場劃分悼念範圍，有人擺放鮮花、蠟燭，亦有人擺放「不自由，毋寧死」紙張標語。

警方期間多次用揚聲器呼籲市民不要聚集，以免違反防疫條例。有前來悼念人士大叫「分開12個人一組」，亦有悼念者被警方抄錄身份證資料。總共約有40人到場，大部份是在港內地人，他們約8時半後逐漸離去。

從上海來港工作，前來悼念的James稱他「對大陸（防疫）政策有意見已經有一段時間」，父母也因防疫政策禁足兩三個月，「我有些朋友的朋友親人也有自殺的。」他認為內地長期都有這類事情發生，「其實新疆這個事情不是最大的，但是終於好像是一個臨界點，大家都受不了。」James說，當大家都用自己行為表達意見，希望政府聽到大眾訴求。

James出席悼念活動時亦手持白紙，「因為在上海的時候，大家不好寫什麼東西」，為表達支持才拿白紙，形容白紙是象徵性的符號。他指內地不應再通過無窮無盡限制人身自由的措施，以達至清零，直言此舉「是不現實的」。

我們要追求人身自由，我們不要無窮無盡做核酸，我希望有一天能把口罩脫下來回復正常生活。 上海來港工作工作James

▼11月28日 中大約60人拿白紙悼念新疆大火死者▼



+ 12

另外，有50至60名中大學生今晚在民主牆對出也進行燭光悼念集會，現場有人用小蠟燭砌出大火當日日期「1124」，並擺放收束鮮花及寫有「烏魯木齊中路」的仿照路牌。集會主要為中大學生，他們在約7時45分散去，期間在場也舉起白紙；中大保安查問誰是搞手，但無人回應，他們遂拍攝現場法。

▼11月28日 浸會大學民主牆▼



+ 6

▼11月28日 香港中文大學有人穿上黑衣手持黑布默站▼



▼11月27日 科技大學有學生聲援內地示威民眾▼

