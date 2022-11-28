增7793人確診　多26人死創七個月新高　七日平均死亡率維持低位

新冠肺炎疫情反覆，本港今日（28日）新增宗確診7,793宗個案，自上周五（25日）以來確診數字持續回落，至今下跌至7000宗的水平。當中輸入個案亦有所上升，約佔整體個案7.76%，較過往數天高。



不過死亡人數有上升，今增26人死亡，創四月底以來的新高，七日平均死亡人數急升至15.4人，七日平均死亡率為0.186%，維持低水平。



今日疫情概要：



-增7,793宗確診，較昨日下跌2.99%。

-輸入個案為605宗，佔整體個案比率7.76%；相比同日17,736名機場入境人數，比率則為3.41%，七日平均比率是4.08%。

-新增26名患者死亡，7日平均死亡率0.186%，整體死亡率0.51%，累計死亡人數為10,718人。

-累計2,721人留院，其中322人為新感染個案，新增危殆及嚴重分別9及12宗。



新冠肺炎疫情持續，本港今確診7,793宗個案，較昨日輕微下降2.99%，自上周五（25日）以來確診數字持續回落。不過，當中輸入個案有上升，約佔整體個案7.76%。新增的605宗輸入個案當中，396宗涉及機場檢測樣本、165宗涉及第一至三日樣本，餘下44宗涉及第四至七日樣本。

不過，由於昨機場入境人數有17,736人，故確診陽性比率為3.41%，與近幾日確診比率相若。七日平均確診人數為592人，平均確診比率為4.08%，多日來維持4%的水平。

▼11月24日 每周疫情記者會▼



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衞生署公共衞生化驗服務處於11月19日至25日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約74.5%（七天移動平均比例）。

BA.5亞系個案比例持續下降，亦代表新變種病毒個案數字有上升。不過，本港今在本地個案方面未有發現新的變異病毒變種，累計發現80宗XBB、16宗XBD、1宗BA.2.75.2、2宗BF.7及102宗BQ.1.1亞系個案。至於輸入個案方面，情況亦一樣，未有發現新的變異病毒變種，累計發現224宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、12宗BF.7及34宗BQ.1.1亞系個案。

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截至今日凌晨零時零分，共有2,721名確診病人留醫治療，當中有322名新增確診病人，留醫的病人中，294名病人正接受氧氣治療，另有21名病人需要以呼吸機協助呼吸。

另外，新增呈報九名危殆病人及12名嚴重病人，現時合共有61名危殆及67名嚴重病人，當中16名危殆病人正接受深切治療。

另外，過去一日新呈報26名確診病人在公立醫院離世，為4月22日以來的新高，單日死亡率為0.334%。26 宗離世個案，分別為15男11女，年齡介乎64歲至97歲，當中有6人係來自院舍。接種疫苗方面，3 位打了4針、13 位打3針、4 位打2針、1 位打1針，另外5人沒有打針資料。另外，七日平均死亡人數亦因而急升至15.4人，平均死亡率為0.186%。

至於學校呈報方面，今有2,255宗呈報個案，為1882名學生及373名教職員，分布在886間學校，而5班學校有各有一班需要停課7天，明我幼稚園及香港聖公會聖西門西貢幼兒學校有兩班要停課7天，而滙基書院（東九龍） 則有4個班別要停課7天。

院舍方面則有9間有呈報確診個案，分別在5間安老院舍及4間殘疾人士院舍，涉9名院友，另有20名院友因而要隔離。

醫管局表示，過去一星期有341名來自安老院舍的確診病人入院，較十一月第三個星期及十一月第二個星期的299人和241人持續上升，對情況表示關注並會密切留意情況，與相關政府部門及安老院舍保持密切溝通，加強外展團隊對安老院舍的醫療支援。

呈報陽性個案的安老院舍：



幸福老人院有限公司

民康護老中心有限公司

頌恩護理院（德田）

彩雲居護理安老院有限公司

青怡居



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



基督教家庭服務中心安怡/安愉宿舍

扶康會悅行之家

香港心理衞生會顯徑宿舍

彩怡之家(荃灣)



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