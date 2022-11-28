Meadows南美白蝦肉驗出禁用獸藥　惠康有售　食安中心指令停售

食物環境衞生署食物安全中心今日（28日）公布，Meadows預先包裝冷藏蝦肉一個樣本，驗出微量禁用獸藥呋喃唑酮（屬其中一種硝基呋喃類）代謝物，已知會天水圍天慈商場惠康超級廣場上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架，中心正跟進事件。



涉事批次產品名稱為三百克裝「Meadows」的南美白蝦肉，牛奶有限公司為獨家經銷商。翻查資料，牛奶有限公司旗下的惠康超級市場都有出售相關貨品。



（資料圖片）

食物安全中心發言人表示，從天水圍天慈商場101至102號舖惠康超級廣場抽取預先包裝冷藏蝦肉樣本樣本進行檢測。結果顯示，樣本的硝基呋喃類代謝物含量為十億分之六點六。有關產品資料如下：

產品名稱：南美白蝦肉

產品品牌：Meadows

來源地：中國

獨家經銷商：牛奶有限公司

淨重：每包三百克

此日期前最佳：二○二四年三月五日



中心已知會天水圍惠康超級廣場上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關獨家經銷商已按中心指示對受影響批次產品進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線2299 1133，查詢有關產品的回收事宜。