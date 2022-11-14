意大利進口章魚金屬雜質鎘含量超標 食安中心籲停售及回收
撰文：歐陽德浩
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食安中心今日（14日）呼籲，市民不要食用意大利品牌CasaRinaldi的一款章魚罐頭，因相關批次金屬雜質鎘含量超出法例標準，長期攝入將影響腎功能。現時進口商已按指示下架及停售，食安中心指，業界如持有相關產品，應立即停止使用或出售，市民亦應停止食用。
產品名稱：Baby Octopus
品牌：CasaRinaldi
來源地：意大利
淨重：每樽280克
批次編號：LF046044
食用期限：2024年4月30日
進口商：Il Bel Paese Ltd.
食安中心表示，接獲歐盟食品和飼料快速預警系統的通報，指出一款進口章魚被驗出鎘，含量為2.25/1,000,000，超出本港法例上限的2/1,000,000。
食安中心指，預警系統資料顯示，受影響產品曾進口本港，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現本港確實曾進口受影響批次相關產品。
食安中心亦指，進口商已按指示將該產品下架及停售，並展開回收。市民如欲查詢回收事宜，可於辦公時間致電有關進口商熱線2868 1328。
過度攝入鎘影響腎功能
食安中心呼籲市民如購入相關批次產品，應停止食用。業界如持有有關批次產品，亦應立即停止使用或出售。食安中心已就事件通知業界，並會繼續跟進事件及採取適當行動。調查仍然繼續。
食安中心補充，長期攝入過量的鎘可影響腎功能。根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），任何人如售賣金屬雜質濃度，高於法定上限水平的食物，即屬違法。一經定罪，最高可處罰款5萬元及監禁6個月。
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