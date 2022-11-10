屈臣氏進口大豆卵磷脂產品標籤未列明或含花生　食安中心籲停售

食物環境衞生署食物安全中心今日（10日）表示，屈臣氏的一款進口大豆卵磷脂產品，可能含有可引致過敏的花生，但未有在產品標籤上標明，涉事產品為Holland & Barrett「超級大豆卵磷脂1325毫克」。食安中心呼籲對花生敏感的人士不要食用有關產品，業界亦應立即停止出售有關產品。



Holland & Barrett超級大豆卵磷脂1325毫克。（網上圖片）

產品詳情：

產品名稱：超級大豆卵磷脂1325毫克

品牌：Holland & Barrett

產地：英國

進口商：A.S Watson Retail (HK) Limited

批次：所有批次



食安中心表示，涉事產品名稱是超級大豆卵磷脂1325毫克，品牌為Holland & Barrett，產地為英國，由A.S Watson Retail (HK) Limited進口。食安中心稱，接獲情報指上述產品所使用的材料可能含有可引致過敏的花生，但未有在產品的標籤上標明，中心已隨即聯絡上述本地進口商跟進，該進口商已將受影響產品停售及下架，並已展開回收。

發言人續說，花生是致敏物的一種，對此敏感的人士進食後，可能出現嘔吐、腹瀉、哮喘、出疹等，嚴重的甚至可引起過敏性休克。至於其他市民食用有關產品，一般不會受到影響。發言人呼籲對花生敏感的人士不要食用有關產品。如食用上述產品後感到不適，應盡快求醫。

食安中心表示，會知會業界、繼續跟進事件和採取適當跟進行動。調查仍然繼續。而市民欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線 2608 8383。