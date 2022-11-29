今年第3季增97宗感染愛滋病病毒　逾4成經同性或雙性性接觸感染

撰文：江麗盈
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衞生署衞生防護中心今日（29日）公布，今年第3季接獲97宗愛滋病病毒（人類免疫力缺乏病毒）感染呈報個案，較今年第2季接獲的125宗下跌逾2成。在新增97宗個案中，逾4成人透過同性或雙性性接觸受感染、逾2成半人透過異性性接觸受感染，有一人是透過注射毒品受感染。愛滋病確診個案在今年第3季則新增12宗，也較今年第2季的23宗減少近一半，而本港自1985年以來，累計的愛滋病確診個案為2,373宗。

中心發言人指，性接觸仍是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，建議市民恆常及正確使用安全套，以減低感染風險。發言人又指，及早接受抗愛滋病病毒藥物治療，可有效避免發病成愛滋病患者。而感染者接受治療後，如能持續抑制病毒，並達至無法檢測的水平，便不會透過性接觸傳播愛滋病病毒、即「測不到＝傳不到」。

衞生防護中心表示，終生接受抗愛滋病病毒藥物治療，能有效預防愛滋病及由該病毒引致的併發症，亦可改善患者的生活質素及存活率。（資料圖片）

增97宗愛滋病病毒感染呈報　涉80男17女

衞生防護中心指，自1984年以來，本港愛滋病病毒感染呈報個案累積至逾11.5萬宗，當中包括97宗來自今年第3季接獲的新增個案。

97宗新增個案，涉80男17女，逾4成人透過同性或雙性性接觸受感染、逾2成半人透過異性性接觸受感染，有一人是透過注射毒品受感染，餘下個案的傳播途徑因資料不足暫時未能確定。

衞生防護中心表示，6成感染者已在衞生署或醫院管理局轄下的愛滋病專科服務接受治理，但亦有1名感染者在呈報時已經離港。

感染愛滋病病毒並不等同患上愛滋病。（資料圖片）

愛滋病確診增至2373宗　12宗屬今年第3季新增個案

至於感染病毒後發病的愛滋病確診個案，自1985以來，本港累計有2,373宗，其中12宗是今年第3季的新增個案，當中7宗透過異性性接觸受感染，4宗透過同性或雙性性接觸受感染。而該季最常見的愛滋病界定疾病是名為「肺囊蟲肺炎」的肺部感染。

2區女性性工作者感染人數增　額外外展未發現陽性報告

衞生防護中心早前曾報告，由2021年8月開始留意到主要涉及在油尖旺區和深水埗區工作的女性性工作者、或曾進行「商業性行為」的女性新感染愛滋病病毒人數異常增加。

中心在今年兩度接觸有關工作者，包括在7至10月期間到該兩區安排兩場額外外展服務，以及在6月底至9月初致電社會衞生服務的已知女性性工作者。這兩次的行動中，分別接觸逾4600位及926位女性性工作者，各有224人及138人進行測試，當中並無愛滋病病毒陽性報告。

當局呼籲市民恆常及正確使用安全套。（資料圖片 / 羅國輝攝）

衞生防護中心：及早接受治療　抑制病毒至測不到、傳不到

中心發言人表示，性接觸仍然是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，市民應恆常及正確使用安全套，以減低感染愛滋病病毒的風險。

發言人續指，及早接受抗愛滋病病毒藥物治療，可有效避免發病成為愛滋病患者及預防其他併發症。終生的抗愛滋病病毒藥物治療，可使愛滋病病毒感染者健康及存活率得以改善。而感染者接受治療後，如能持續抑制病毒，並達至無法檢測的水平，就不會透過性接觸傳播愛滋病病毒、即「測不到＝傳不到」。

▼2021年「世界愛滋病日 World AIDS Day」▼

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