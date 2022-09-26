工傷意外沾同事血染病　愛滋病人被誤解靠妻扶持20年：得佢接受我

「最初我哋結完婚，諗住過多幾年先有小朋友，後來點知道有呢個病……」年近七旬的阿全，20年前在一次工業意外中替受傷的同事包紮，期間雙手、身體都沾上血液；未料同事原來感染了愛滋病毒，阿全不幸成為了一名愛滋病患者。



死亡率高、透過性行為傳染……恐懼和歧視，有如將愛滋病人打入社會最深的黑暗處；有安老院明言拒收患愛滋病的長者，疫情下患者又要擔心「雙重感染」。阿全慶幸能得到太太支持和體諒；經過多年的時間洗禮，他也總算能從陰霾中走出。近年他和另一名患者阿細積極參與藝術活動，他們認為，這些年來醫學是進步了，但仍要進步的，是人的觀念。



攝影：梁鵬威



死亡率高、透過性行為傳染……恐懼和歧視，有如將愛滋病人打入社會最深的黑暗處。 （梁鵬威攝）

同事遭機器夾手流血 幫忙包紮後意外感染成愛滋病患者

1981年，首宗愛滋病病例在美國出現；2019年，新冠肺炎開始在全球肆虐。疫情下，不少愛滋病患者比過往更「收埋自己」、與世隔絕。

67歲的阿全，從前是一名印刷從業員，「有一年同事畀機器夾到隻手，咁大家係工友，見到佢咁樣，我就用布幫佢包住隻手，啲血液整到我成身、成手都有。」他指，那個年代不多人熟悉愛滋病，起初也不知同事是患者；那時很多人喜歡到內地尋歡，自己卻「唔係嗰啲人」。

阿全憶述，90年代的藥物副作用很強，「朝早5粒、夜晚5粒，令你又痾又嘔，食嘢變晒味。」。 （梁鵬威攝）

唔係覺得無辜，只係覺得點解咁唔好彩。 愛滋病患者阿全

事發後，同事沒過多久便因病情轉差離世；阿全則一直接受治療。他憶述，90年代的藥物副作用很強，「朝早5粒、夜晚5粒，令你又痾又嘔，食嘢變晒味。」病情也影響工作，阿全感激太太體諒，並幫忙支撐家庭，「佢反而冇乜嘢、好接受……盡量大家唔好掂到啲嘢、唔好整損手腳咁。」阿全說，和太太結婚近40年，自患病起日常生活都很小心，時刻緊記醫護人員建議，例如一旦弄損手腳便用消毒液浸泡衣物、用漂白水清潔血液沾到的家居位置等等。

染病後無法再要小朋友 結婚近40年感激太太體諒

多年來小心翼翼，阿全太太至今沒受感染；夫婦二人本有計劃生小朋友，但過往醫學、藥物未能防止傳染，「我同太太商量之後，覺得是但啦，唔要咪唔要（小孩）。」現時說起來釋懷，但阿全也經歷過灰心的時候，「（病到）成個肺癆鬼咁，又驚人知道，自己又辛苦，好大壓力。」當中最主要的歧視更是來自當年的醫護人員，「一驗到（愛滋病毒）就將我由大房搬咗去另一間房，6張床只得我一個，最多係護士入嚟打針、抽血，其他人從來唔會行入嚟。」

啲阿姐（清潔工人）入嚟執床時，又指我企埋一邊，好似我有麻瘋咁，個感覺唔係幾好。 愛滋病患者阿全

阿細指，患病後身體轉差，好一段時間不敢出街、「邊度都唔想去」。（梁鵬威攝）

自殺不遂後反思人生 鼓起勇氣重新接納自己

同樣曾被愛滋病毒奪走人生的，還有68歲的阿細。他在約30年前、為買保險而作的身體檢查中驗出受愛滋病毒感染，「因咩事睇醫生唔敢講畀人聽，好複雜，醫護人員初初會歧視……初初好唔開心 、唔想做人。」阿細指，患病後身體轉差，好一段時間不敢出街、「邊度都唔想去」，言談間又透露曾一度自殺不遂。

阿細是在一年前才慢慢敞開心扉，鼓起勇氣到一些關注機構的中心參加不同活動，其中包括摺紙、手工藝班和攝影班；早前曾跟導師到尖沙咀古蹟辦拍攝紅磚屋，也有用畫作來表達情感。他指，從沒想過在自己身上也能發掘藝術細胞，加上社會風氣有所改善，他對自己患病一事也漸漸看開。

近年醫學進步，愛滋病不再是絕症，甚至能透過藥物，讓愛滋病患者也能在自然受孕中生出健康小孩。然而在觀念上，我們是否仍有進步空間？（梁鵬威攝）

呢幾年先敢話畀家姐聽，佢知道之後咪陪我去覆診、睇醫生囉。 愛滋病患者阿細

阿全也指，近年與愛滋病相關的支援服務多了，感覺社會的歧視程度也有減低，然而他表示，仍然不會向新認識的朋友貿然公開病情。採訪當日，二人雖然能在鏡頭後訴說自己經歷，然而走出房間，他們會受到怎樣的目光？阿全又指，早年曾到訪一間老人院，聽到有職員向前來查詢的患者家人稱，絕對不收愛滋病長者；他聽畢也感到難受，「希望政府宣傳多啲，唔好令人哋再對呢個病有誤解。」

疫情加強愛滋病人支援 藝術治療抒發感受

愛滋寧養服務協會項目總監許思柔指，機構服務愛滋病人和家屬接近30年，當中大部分是長者；因過往有不少個案都因患愛滋病承受很多壓力，加上新冠肺炎疫情肆虐，為了加強情緒等多方面的支援，機構舉行為期一年的「與愛同行-全人身心健康支援計劃」，當中包括教導長者使用平板電腦、智能手機等，也有攝影、後期修圖，以及表達藝術治療相關的訓練，「一路做一路畀大家傾下、講下感受。」早前他們以流動展覽車的方式，在市區中展出一班患者的作品，希望讓途人停下欣賞的同時，也能發揮宣傳之效。