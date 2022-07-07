10個月內增五性工作者感染愛滋病毒　衞生防護中心：絕無僅有

新一份全港愛滋病統計出爐。衞生防護中心表示，本年度首三個月新增85人發現感染愛滋病毒，整體趨勢與往年持平，惟值得留意的是同性性接觸仍屬高風險，而今年有5名新增個案為性工作者，情況值得關注。衞生防護中心表示，會針對高風險族群增加宣傳，並呼籲他們盡早自行進行檢測，以作識辨及接受治療。



今日（7日）衞生防護中心發布新一年的全港愛滋病統計。報告指出本年度首三個月新增85人發現感染愛滋病毒，主要為性交作傳播途徑。（張浩維攝）

今日（7日）衞生防護中心發布新一年的全港愛滋病統計。報告指出本港本年度首三個月新增85人發現感染愛滋病毒，主要以性交作傳播途徑，當中同性性接觸佔整體四成、異性性接觸為三成，雙性性接觸為5.8%。衞生防護中心公共衞生服務處主任黃嘉慶指，雖然透過同性性接觸感染的人數由2017年達高峰，便持續回流，惟近年來仍佔整體約6成，仍然為最大族群及屬高風險人士。

衞生防護中心公共衞生服務處主任黃嘉慶指，雖然透過同性性接觸感染的人數由2017年達高峰，便持續回流，惟近年來仍佔整體約6成，仍然是最大族群及屬高風險人士。（張浩維攝）

新增患者介乎51至63歲女士

黃嘉慶提到，去年8月至今年6月期間有5名女性性工作者感染愛滋病病毒。他形容情況為絕無僅有，「以往可以話幾百個性工作者，一個都無感染到」，他亦未曾見過在短時間內新增相關個案，惟同時表示衞生防護中心很多時未必能掌握到患者身分。在5個女性性工作的新增個案中，全數為介乎51至63歲的中年女士，於油尖旺區及深水埗區提供服務，並沒有外遊歷史。其中一個因出現發燒及紅疹的急性感染症狀，經醫生懷疑下進行檢測後確診。其餘4位則因自我懷疑後進行檢測，最終發現確診，目前未有任何病徵。在初步流行病調查下，這些受影響女性病例未有發現有共同感染源。

及早發現治療 病情可受控

衞生防護中心將會就愛滋病傳染加強公共衞生防控措施，如與非政府機構加強聯繫，透過他們的網絡為上述兩區的女性性工作者進行檢測和輔導服務。對於光顧女性性工作者的男顧客，則在其光顧地方提供流動檢測及派發免費安全套。衞生防護中心提醒，每一個人都應該保護自己，如避免不安全性行為以及每次都要使用安全套預防病毒，若有懷疑，應盡早進行檢測識辨及進行合適治療。黃嘉慶表示，雖然愛滋病不能完全治癒，惟及早接受治療，可持續抑壓以達至無法檢測水平，不會再透過性接觸傳播病毒。