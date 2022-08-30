次季增125宗愛滋病病毒感染　衞生署關注兩大區女性性工作者染疫

衞生署衞生防護中心公布，於今年第二季接獲125宗感染愛滋病病毒的新增個案，自1984年以來，本港愛滋病病毒感染呈報個案累積至11,442宗，新增個案涉及103男及22女，64人透過同性或雙性性接觸受感染，27人透過異性性接觸受感染，另外季內共有23宗愛滋病新增個案。衞生防護中心發言人提醒，要恆常及正確使用安全套，以減低感染愛滋病病毒的風險。



衞生防護中心又提到，由2021年8月開始，留意到主要涉及在油尖旺區和深水埗區工作的女性性工作者或曾進行「商業性行為」的女性，新感染愛滋病病毒人數異常增加，中心正積極跟進，截至8月26日，已透過電話或外展服務成功接觸超過2,900人，當中295人已進行測試，暫時沒有愛滋病病毒陽性報告。



新增的125宗個案涉及103男22女。其中，64人（51.2%）透過同性或雙性性接觸受感染，27人（21.6%）透過異性性接觸受感染，一人在香港以外地區透過輸入血液或血製品受感染，餘下33宗個案的傳播途徑因資料不足而暫時未能確定。

新增個案的三個主要呈報來源分別是公立醫院、診所及化驗所（54宗）；衞生署社會衞生科診所（29宗）及私家醫院、診所及化驗所（17宗）。此外，有86名感染者（69.9%）已到衞生署或醫院管理局轄下的愛滋病專科服務接受治理。另外兩名感染者在呈報時已經死亡。

季內共有23宗愛滋病新增個案，其中九宗（39.1%）透過同性或雙性性接觸受感染，11宗（47.8%）透過異性性接觸受感染。該季最常見的愛滋病界定疾病是肺囊蟲肺炎，即一種肺部感染。自一九八五年以來，本港愛滋病確診呈報個案累積有2,361宗。

本港愛滋病病毒感染及愛滋病統計。（衞生署愛滋病網上辦公室）

油尖旺、深水埗區女性工作者染病人數異常增加

衞生防護中心提及上月報告指，由2021年8月開始留意到，主要涉及在油尖旺區和深水埗區工作的女性性工作者或曾進行「商業性行為」的女性新感染愛滋病病毒人數異常增加，中心一直積極跟進，於該兩區相關場所安排額外的外展服務，為相關工作者及其顧客提供病毒測試或自我檢測服務，並加強預防工作。截至8月26日，已透過電話或外展服務成功接觸超過2,900人，當中295人已進行測試，暫時沒有愛滋病病毒陽性報告。

當局呼籲市民恆常及正確使用安全套。（資料圖片 / 羅國輝攝）

衞生防護中心發言人指，性接觸仍然是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，市民應恆常及正確使用安全套，以減低感染愛滋病病毒的風險。愛滋病是由愛滋病病毒引致。及早接受抗愛滋病病毒藥物治療，可有效避免發病成為愛滋病患者及預防其他併發症。

終生的抗愛滋病病毒藥物治療適用於所有愛滋病病毒感染者，使其健康及存活率得以大大改善。感染者接受治療後如能持續抑制病毒以達至無法檢測的水平，就不會透過性接觸傳播愛滋病病毒，即「測不到＝傳不到」。

另外，2022年「男男及跨性別性健康調查」已經於六月八日開展，預計進行至十二月底，對象包括男男性接觸者和跨性別人士。中心正透過網站、社交媒體平台、流動應用程式、性小眾場所及愛滋病服務機構招募男男性接觸者及跨性別人士，以不記名、保密及自願形式填寫網上問卷，並提交尿液樣本作愛滋病病毒抗體測試。中心呼籲男男性接觸者及跨性別人士積極參與調查。詳情請參閱專題網頁。

▼2021年「世界愛滋病日 World AIDS Day」▼

