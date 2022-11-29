亞博購物展糾紛未息　展商嘆蝕到入肉　大會反駁因罷市無暇做生意

亞博館舉行、由香港工商協進聯盟主席的「香港GO嘉年華2022 」糾紛未息，參展商代表與主辦單位今早（29日）在電台節目再互相指責。有展商稱收入不足以彌補租金與薪金，現期望主辦單位盡快提供收據，好讓他們申請中小企市場推廣基金，亦有展商直言四日僅得1,200元生意「蝕到入肉」。



香港工商協進聯盟主席張維樂反駁指，正因有「聲稱代表」教唆其他展商罷市，擾亂秩序，才無暇兼顧生意。他強調，抗議展商僅佔少數，大部份其他展商對他們的行為感到不滿，四日展期內亦有不錯生意。



展商昨日抗議被警方列作「糾紛」

上周五（25日）至昨日（28日）一連四日舉行的「香港GO嘉年華2022 」有展商不滿安排，有展商上台表達不滿，其後更發展至警方到場處理，案件被列作「糾紛」。

售賣海味的展商代表陳先生今早在電台節目稱，主辦方曾為工展會購物展、美食嘉年華，負責展區分銷，因此商戶角度為信心指標：「誰不知原來做出嚟同廠商會唔同，爭好遠。」

經營海味業務的展商代表陳先生。（資料圖片／洪芷菁攝）

促主辦方盡快提供收據助申請資助

陳認為，工展會購物展能夠取得成功因交通接駁完善，在新界西北及葵青區的屋邨，均安排接駁巴士：「（今次）爛溶溶嘅安排，呢啲係不負任嘅事情！」目前他期望主辦方可盡快提供收據，讓展商可申請「中小企市場推廣基金」，以補貼租金及運輸的一半費用，否則將會雙重損失。

他透露，展覽中租用4個攤位，每日平均租金為17,800元，4日合計僅得19萬元生意額，惟海味毛利低，不能彌補租金與薪金的開支：「我諗冇檔主可以賺到錢。」

健康小食展商4日生意額1200元︰蝕到入肉

另一名售賣健康小食的展商代表Jenny則苦訴「蝕到入肉」，4日生意額合共僅1,200元，全為其他展商幫襯。她稱，當首日發現人流稀疏時，已向主辦方查詢入場人數，獲回應指下午2時前共有4,000人。「我哋200幾檔，我諗每檔先得兩個人。」

稱主辦方在去年8月招商時，曾以工展會購物節的100萬人流作賣點，稱展覽安排與工展會相同，惟最終並無免費接駁巴士，亦不見有大型宣傳。她不解就職典禮、中學生辯論比賽等不相關的活動，同在會場內舉辦，認為無法幫助展商銷售。

香港工商協進聯盟主席張維樂（左一）。（聯盟網頁圖片）

主辦方質疑抗議展商為「自稱代表」

張維樂在同一節目質疑上述二人為「自稱代表」，認為生意不似預期只因他們一直教唆其他展商罷市，騷擾大會及舞台，無暇兼顧生意。他更稱，逾數十間展商均反映不滿，指控他們擾亂會場秩序，例如昨日曾推跌台上嘉賓，現時已交由法律部門處理。

其後節目主持人問若生意興隆，展商則無時間抗議。張維樂則說，周六日人流亦不少，指本港已走向復常，強調該12名代表佔展商不足一成，其他展商沒有相似想法：「好大部份人反映呢個展覽會，其實人流係少咗少少，但唔係完全冇人流，有部份展商真係做到生意，甚至係唔錯。」

目標4日展期有10萬人入場 澄清已做足宣傳

問到入場人數及總生意額，張維樂則稱近日花時間處理抗議問題，需容後公布，又指原來目標4日展期共有10萬人，估計人流已有數以萬計，但又承認人流確實不如預期理想。他並澄清，10月31日已舉辦記招，稱展覽有過百份報道；亦安排宣傳車由本月初起，每日在香港行駛。

至於穿梭巴士方面，他表示已與九巴合作，在新界西北與葵青區設有12條路線，強調班次時間並非主辦方可控制。他更稱，已與旅行社及社區組織合作，帶同街坊到現場購物，4日合共有10個團，強調並非事前沒有安排。