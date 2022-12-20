輸入外勞｜消息：機場三跑項目及石鼓洲焚化爐擬申聘1700外勞趕工

香港勞動力不足愈見嚴重。香港國際機場第三跑道上月25日啟用，但其他三跑系統工程項目，包括擴建二號客運大樓、興建新T2客運廊及旅客捷運系統等，預計於2024年完成，《香港01》接獲消息，據悉因上述項目急需趕工，承建商擬向勞工處申請輸入約1,200名外地勞工，料成近年單一最多外勞申請項目。機管局早前的回覆提到若用盡各種本地招聘方案仍不足以提供足夠工人供應，局方將尋求其他方案，包括在香港境外招募。



另外，現正施工的石鼓洲焚化爐工程（I.PARK 1，綜合廢物管理設施第一期），承建商亦有意申請輸入500名外勞，以期加快工程進度。



▼11月25日 機場第三跑道正式啟用▼



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機管局：如本地招聘工人不足 將尋求境外招募等方案

機管局在回覆中提到，會與承建商合作，繼續於本地市場招聘求職人士，如與工會一同舉辦招聘會，致力在可行情況下，盡量招聘合適的本地工人填補職位空缺；但若用盡各種本地招聘方案仍不足以提供足夠工人供應，將尋求其他方案，包括在香港境外招募。

機管局表示，為滿足龐大的人力需求，將繼續與相關持份者緊密聯繫，評估本地勞動市場情況，確保三跑道系統項目有足夠的技術工人供應。

另外，據悉現正施工的石鼓洲焚化爐工程，承建商亦有意申請輸入500名外地勞工。

石鼓洲焚化爐工程（I.PARK 1，綜合廢物管理設施第一期）現正施工。（資料圖片)

建造業總工會：港建造業有20餘萬活躍工人

勞顧會勞方委員譚金蓮表示，若涉及的工種是在香港較為罕有，且無持續工作機會，只是就單一工程申請輸入外勞並無問題；惟若然是興建大樓，香港也有很多能參與這類工程的工人，不一定需要輸入外勞。

勞顧會勞方委員梁籌庭則指，審批外勞輸入申請時，將視乎相關工種在本港空缺情況，申請的承建商需舉證，以示並無影響本地工人就業。他提到若外勞申請數目龐大，勞顧會將嚴格把關。他又提到，有機場承判商早於數年前曾就機場三跑工程申請外勞，他相信今次屬近年數量最多的單一申請。

建造業總工會理事長周聯橋表示，本港現時擁50多萬名建造業註冊工人，活躍工人則有20餘萬人，他認為港府不應草率容許輸入外勞，應以加強本地工人培訓為主，惟若涉及缺乏人手的冷門工種，例如深海焊接等，則可在實事求是原則下作考慮，免阻礙基建發展，但大前提是不影響本地工人飯碗。

機場三跑填海工程曾輸入518冷門工種外勞

翻查資料顯示，2018年，機場三跑的填海工程最終獲批輸入518名外勞，涉及三跑前期工程，涵蓋七個冷門工種包括水下水土布船操作員、泵沙船技工等。

▼7月8日 機場的第三跑道試用▼



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▼11月25日 直擊「機場大腦」新中央控制中心▼

