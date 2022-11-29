買飛塞車不再？城市售票網轉內地新系統周四啟用　容納人數增10倍

熱門演唱會門票近年「一票難求」，更有不少人戲言在香港買演唱會門票難過中六合彩。不過，日後相關情況可能會有改善。康文署表示，將於本周四（1日）起，所有現正於城市售票網公開發售門票的節目將轉由貓眼娛樂營運商的新系統處理，屆時會推出城市售票網新售票系統，全面提升系統容量及功能，並啓用全新面貌的網站、全新開發的流動購票應用程式「URBTIX」和新設的自助售票機，同一時段可容納購票人數加大十倍至20,000人，每張門票手續費則下調至9元。



值得注意的是，據早前的招標文件，貓眼娛樂原要在今年1月便要啟用新系統，惟康文署指受新冠疫情等影響，新系統開發進度受影響，故在今年5月再向舊營運商「購票通」批出7個月的新合約，合約期會在明日（30日）結束。



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今年由MIRROR演唱會到近日的BLACKPINK演唱會，粉絲紛紛都控訴好難買到門票，有人更戲言在香港買演唱會門票難過中六合彩。康文署今日（29日）表示，將於本周四（1日）推出城市售票網新售票系統，全面提升系統容量及功能，並啓用全新面貌的網站、全新開發的流動購票應用程式「URBTIX」和新設的自助售票機，而所有現正於城市售票網公開發售門票的節目將轉由「天津貓眼微影科技有限公司」（下稱「貓眼」）營運的新系統處理。

▼5.31 MIRROR演唱會使用實名制售票▼



同一時段可容納購票人數 由2000增至20000

康文署表示，新售票系統引入雲端技術平台，增大系統容量及彈性，在處理受歡迎節目開售首天，在同一時段內可容納的購票人數將由現時大約2,000個增加10倍至約20,000個，並可配合服務需要提升至更高容量，以便更有效處理用量激增的需求。

今年5月底開售MIRROR演唱會門票時，不少購票人士埋怨「無限輪迴」在「3、2、1」倒數的「重試中」，而未知究竟要等多久。今次新系統新增虛擬排隊功能，在繁忙時段向輪候登入的顧客顯示實時輪候資料，包括需要輪候的時間，以及「前方人數」。

告知輪候時間和排隊人數

更新後的網站和全新流動應用程式，將設有可作多層放大縮小的互動式座位表，讓顧客更清晰方便地預覽所選座位的位置。

城市售票網新售票系統新增功能包括：



1. 增大系統容量及彈性，在處理受歡迎節目開售首天，在同一時段內可容納的購票人數將由現時大約2 000個增加10倍至約20 000個，並可配合服務需要提升至更高容量；

2. 新增虛擬排隊功能，在繁忙時段向輪候登入的顧客顯示實時輪候資料；

3. 售票系統可為正發售門票的受歡迎節目和其他節目提供多個分流，令購票流程更為便捷；

4. 更新後的網站和全新流動應用程式將設有可作多層放大縮小的互動式座位表，讓顧客更清晰方便地預覽所選座位的位置；

5. 支援更多電子付款方式；

6. 新流動應用程式提供更多提升用戶體驗的新功能，包括支援在應用程式內以顧客手機預載的電子錢包付款；可儲存電子門票的電子票包；提示輪候購票顧客準備登入、提示顧客出席已購買節目和有關節目取消的推送通知功能等



市民亦會有更多的途徑購票可以購票，除原有的城市售票網網站、康文署和非康文署場地的城市售票網售票處及電話訂票熱線外，在各表演場地的城市售票網售票處及康文署的主要博物館亦將設置全新自助售票機，供顧客購票和取票。

全新流動購票應用程式「URBTIX」可供下載

全新的流動購票應用程式「URBTIX」將由星期四起供市民於Apple App Store及Google Play下載使用，以取代原有的流動應用程式My URBTIX。值得注意的是，因應有關信用卡組織及支付平台的規定，在自助售票機以信用卡及個別電子支付方式購票，每宗交易金額設有指定上限，而其他購票途徑則沒有指定信用卡付款的交易金額上限。

手續費每張下調至9元 明晚八時暫停售票更換系統

另外，由於售票系統及服務承辦商會向使用網上、流動應用程式和電話購票服務的顧客收取手續費，手續費為每張門票9元，較現時每張手續費為15元便宜。在自助售票機和售票處購票的顧客，則無須繳付任何手續費。

康文署周四（1日）推出城市售票網新售票系統，包括在各表演場地的城市售票網售票處及康文署的主要博物館亦將設置全新自助售票機。 （政府新聞網）

為配合新系統在正式推出前的最後籌備工作，城市售票網明日（30日）晚上八時起暫停服務。新系統正式推出後，票務查詢及客戶服務熱線將更改為3166 1100；電話訂票熱線則更改為3166 1288。

康文署：非常重視顧客私隱 營運資只儲存香港境內

對於有市民憂慮新營運商會外洩私隱，康文署表示，一向非常重視顧客的個人私隱。系統承辦商必須符合所有《個人資料（私隱）條例》（香港法例第486章）下的規定，而營運所得的資料均屬康文署所有，並只會儲存於香港境內。署方會密切留意新系統在推出後的情況，確保新系統運作暢順。

獲得騰訊10億元人民幣投資的「貓眼」，在前年10月取得城市售票網營運權，以9,170萬元投得項目，合約期為7年，但標價卻較2014年承辦商「購票通」的標價1.2億元更低。有傳媒曾報道指本地公司無法做到「貓眼」的標價。

新系統較原定時間遲了11個月

據當時的標書資料，新營運商「貓眼」原定要在今年1月起啟用新系統，惟康文署在四月底再批出7個月短期合約予「購票通」，由5月開始服務，涉價866萬元，並與「貓眼」7年合約日期有重疊，即「貓眼」未有成功交接，康文署為此多付866萬元要「購票通」繼續提供服務。康文署當時回覆查詢時指，受新冠疫情等影響，承認新系統開發進度受影響，惟未有回應新營運商要否交罰款。