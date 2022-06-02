MIRROR售票塞車｜揭康文署新系統遲半年未推　花800萬重用舊系統

Mirror12場演唱會門票周二（31日）以實名制形式經城市售票網開售，惟售票網大塞車，長達11小時才告售罊。

《香港01》發現，獲批7年合約的新售票網營運商「貓眼」，稱熱門活動首日開賣，可同時處理10萬個用戶。但是，「貓眼」延遲了近半年仍未與「購票通」交接。同時，康文署在5月再向「購票通」批出價值866萬元，為期7個月的新合約，包括負責Mirror演唱會售票。

康文署稱受新冠疫情等影響，承認新系統開發進度受影響，惟未有回應新營運商要否交罰款。



《香港01》發現，獲批7年合約的新售票網營運商「貓眼」，延遲了近半年仍未與「購票通」交接，仍由「購票通」售票，惟售票網大塞車，長達11小時才告售罊。

Mirror在暑假舉行一連12場演唱會，門票周二（31日）以實名制形式經城市售票網開售，惟購票系統大塞車，長達11小時才告售罊。但民政局仍在社交網站稱，售票運作大致暢順，訂購秩序井然，被網民猛烈抨擊。

Mirror在暑假舉行一連12場演唱會，門票周二（31日）以實名制形式經城市售票網開售，惟購票系統大塞車，長達11小時才告售罊。但民政局在社交網站稱，售票運作大致暢順，訂購秩序井然。（網上截圖）

獲得騰訊10億元人民幣投資的「天津貓眼微影科技有限公司」（下稱「貓眼」），在前年10月取得城市售票網營運權，以9,170萬元投得項目，合約期為7年，但標價卻較2014年承辦商「購票通」的標價1.2億元更低。有傳媒曾報道指本地公司無法做到「貓眼」的標價。

《香港01》綜合康文署招標及立法會文件，「購票通」的合約於2021底已完結，新營運商「貓眼」要在今年1月起啟用新系統。新系統有能力同一時間處理不少於3,000個用戶，較2014年上一份合約要求的2,000個用戶多一半，而在熱門活動首日開賣時，更要自動提升至可同時處理10萬個用戶。

「貓眼」未成功交接 康文署多付866萬予舊承辦商續營運

但是，記者發現康文署近月再批出7個月短期合約予「購票通」，由5月開始服務，涉價866萬元，並與「貓眼」7年合約日期有重疊，即「貓眼」應該未有成功交接，要「購票通」繼續提供服務。康文署為此要多付866萬元，至今已長達5個月。再者，新批的合約未包括今年1至4月，該四個月是否需要再多花公帑，暫不得而知。

雖然「購票通」承辦服務多年，但坊間一直不滿售票系統未能遏止「炒黃牛」及處理容量低下，今次Mirror演唱會售票大塞車，令公眾大為不滿。

康文署：新系統開發因疫情等因素影響

記者就事件查詢，康文署稱由於新系統設置及服務要求複雜，開發進度受到不可預計的因素影響，包括持續的新冠肺炎疫情等，故透過招標程序，安排「購票通」在新票務系統正式推出前繼續提供現行服務，預計新系統於2022年内投入服務。對於會否要求新承辦商「貓眼」未能如期交接罰款，發言人則未有正面回應。

記者發現康文署近月再批出7個月短期合約予「購票通」，由5月開始服務，涉價866萬元，並與「貓眼」7年合約日期有重疊，即「貓眼」應該未有成功交接，要「購票通」繼續提供服務。康文署為此要多付866萬元，至今已長達5個月。

方保僑：現時購票系統屬9年前產物

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，由於現時系統非採用雲端平台，加上承截能力不足，故才會令網站難以登入。他續指，購票通沿用的系統為9年前的產物，當時未有料及會遇到有人以自動程式購票等情況。他相信，新系統可改善相關問題，減少再有「網絡大塞車」情況。

康文署新系統標書文件除列明要加強承截能力外，新票務系統須採用雲端平台以加強系統容量，亦要求加強防止門票炒賣和以自動程式購票，以防止有人以機器人（BOT）進行票務交易。

方保僑指出，購票通沿用的系統為9年前的產物，當時未有料及會遇到有人以自動程式購票等情況。。（資料圖片）