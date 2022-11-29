兄長認5年來多番非禮胞妹　指妹求被撫摸及同睡　官稱不信押後判

兩名年齡相差8歲的兄妹，有次因妹不肯滿足兄的性要求而吵架，從而驚動家人，並召開家庭會議，兄長認曾摸妹的私處，事件最終報警。兄長今(29日)在區域法院認罪，案情透露他被妹妹捉著其手摸她的胸及私處，兩人雖然各有睡房，但兩人曾有約半年時間，幾乎每天都同睡一床。被告求情時稱，因溺愛妹妹才犯案，又指是妹妹要與他同睡，又稱也想過要攞脫與妹妹的關係。惟法官王詩麗反問：「若然係愛佢，點解要咁做呢啲事情呢？」明言不會接納這個解釋，把案押後至明年1月6日判刑，以候事主的創傷報告，及被告的心理和背景報告。



事主X在10至14歲期間被侵犯

代號PTF的被告（23歲，餐廳水吧員工）承認3項非禮罪，指他於2016年11月至2021年7月的約5年間，3度在新界葵涌某單位內非禮其胞妹X，X案發時10至14歲。被告原另被控兩項非禮罪，在認罪協商下獲准存檔法庭。

任職水吧的被告承年來多番非禮親妹。(資燉圖片)

X拒絕被告性要求口角而揭發事件

案情指，2021年7月29日，當時14歲的X拒絕被告性要求，兩人發生口角，X向母親投訴被告的行為後，母親召開家庭會議，被告承認曾摸妹妹X的私處，事件其後報警處理。

兩人2021年起幾乎每天同睡

X在的錄影會面稱，被告在她讀小四時（10歲）首次非禮她，當時被告與沒有穿內褲的她同坐在床上，被告用手指摸她的私處。X指她和被告案發時各自有自己的睡房，但從2021年1月起，二人差不多每天同睡。

被告稱被X捉著手摸其身體

X又稱，2021年6月某日晚上，被告走入她的睡房，X當時在床上玩電話，拉高上衣露出乳房，被告著她穿好衣服，否則會摸她。X質疑被告不敢摸她，被告幫X拉下上衣，但X之後捉住被告左手摸她的乳房。

至於最後一次事件則發生在同年7月某日，當時被告和X在同睡一床，X捉住被告左手摸她私處，被告再伸手入X短褲及內褲，左右移動食指及中指摸她外陰。

父母威權管教下妹成傾訴對象

辯方求情指，被告原在廣西出生，約在2003至2004年間來港定居，與父母及X同住。被告從內地來港後，對父母威權管教感到無助及壓力，漸將感情及注意力轉移到X身上；X亦很大程度依賴被告，兩人成為傾訴對象。X因為網上資訊而對性感到好奇。

溺愛妹及懦弱而犯案

辯方續稱，他犯案時沒有違反X意願，亦無利用X的無知，也非為了滿足性需求，只是出於對X溺愛及自己的懦弱，不知如何面對父母選擇隱瞞事件。

王官聞言表示完全不明白辯方說法，反問：「若然係愛佢，點解要咁做呢啲事情呢？」又反駁如果被告沒有在X身上得到性方面的滿足，為何持續犯案。辯方則解釋，X當時想親近被告，時常表示希望與被告同睡，被告出於遷就她才會犯案。但王官明言不接受此求情理由。

稱曾想擺脫與X的關係

辯方另提到，被告曾嘗試擺脫與X的關係，但又不知如何面對，擔心向父母坦白情況會更壞，因此不敢求助，希望法庭考慮判處感化令，好讓被告與家人重修關係。不過王官表示，被告並非一次性犯案，而是一而再再而三犯案，拒絕被告索取感化報告，但會索取事主的創傷報告，及被告的心理和背景報告。

案件編號：DCCC 31/2022