口罩令不解除　安心出行不停用　李夏茵：疫情仍流行還有冬季流感

疫情持續，醫務衞生局副局長李夏茵今日（10日）表示，世界衞生組織認為新冠疫情仍然大流行，需維持緊急狀態，按臨床數據證明，佩戴口罩有效減低群體及個人感染風險，尤其踏入冬季流感期，因此港府不打算解除口罩令，未接種疫苗及流感針市民，應盡早接種，製造抗體抵禦。



港府指疫情仍然大流行，不打算解除口罩令。（蘇煒然攝）

數字跌與不少國家不測試有關 李夏茵：甚至可能低估疫情

李夏茵在疫情記者會上表示，世界衞生組織認為新冠疫情仍然大流行，有需要提高警覺，維持緊急狀態，就世衞指全球死亡率下跌，她重申由於仍然有大流行，數字下跌與不少國家不測試、不呈報有關，甚至可能低估疫情，因此需要以警覺心態面對疫情。

李夏茵引述美國文獻指撤口罩令增感染

她舉例指，美國有文獻顯示，有撤銷口罩令及保留口罩令的省份，最初疫情差不多，但當踏入第15周，沒戴口罩的學確診率多5%，即每1000個學生有45個受感染，臨床研究口罩可保護市民減低傳播風險。

▼11月10日 疫情記者會▼



安心出行仍然是風險管控重要工具

李夏茵重申，口罩有助減低人群及個人風險，以保護自己及他人，減低傳播風險，臨床數據證明佩戴口罩十分有用，而涉及除口罩活動則具有高風險，尤其進入冬季流感期，政府需要在風險及方便上作出平衡，因此不會打算解除口罩令。李又指，現時個案仍多，個別情況下，尤其是若變異病毒好嚴重時，仍要工具查核：「安心出行就做到，故無意唔用安心，仍然係風險管控中好重要工具。」

籲盡快接種流感疫苗：「重要嘢講幾次，冬季流感嚟緊！」

踏入冬季，李夏茵強調：「重要嘢要講幾次，冬季流感嚟緊，如果未打流感針，快啲勸諭身邊人或自己打針，未打新冠疫苗人士，要預留適當時間去打，令身體製造足夠抗體抵禦。」