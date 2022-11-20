疫苗｜胸肺醫學界促長者快打新冠及流感疫苗　染疫長者憶死過翻生

政府近日批准復必泰二價新冠疫苗在港緊急使用，預計市民最快下月可接種，作為第四針加強劑其中一個選擇。一項調查發現，在已打三針的60歲或以上長者中，近兩成表示會等有第二代疫苗才打下一針。



香港胸肺基金會主席何重文表示，今年冬天，新冠肺炎及流感有機會同時夾擊，長者聖誕新年不論留港與親友聚會，或出外旅遊，現時均需要加強保護，呼籲長者盡早接種第4針，並應同時打流感針。



新冠康復者林先生(左)和吳先生(右)分享他們的中招經歷。（機構提供圖片）

長者前年未有疫苗接種 確診入ICU與死神搏鬥一個月

67歲的林先生2020年不幸確診新冠肺炎，當時香港仍未有疫苗接種，沒有任何抗體保護，最後出現嚴重肺炎要入深切治療病房（ICU），和死神搏鬥一個月，才轉回普通病房，前後留院三個多月。

大病一場的林先生，一度需要使用氧氣機和坐輪椅，他坦言曾情緒低落想過輕生，幸得病房護士關懷才打消念頭，後來在復康醫院接受胸肺復康治療，經過一年多時間身體大有進步，成功甩掉拐杖和「貓鬚」（輸入氧氣管），現時可以應付日常生活。他已接種三針新冠疫苗。他鼓勵未打針的長者，要盡快打針。

已打疫苗長者兩度中招都無需入院 家人染疫無大礙

吳先生情況相反，本身是慢阻肺病患者，年屆73歲，卻因為已接種疫苗，今年3月底及8月兩度中招也沒有大礙，不需入院，只需自行在家隔離。他的家人包括妻兒、新抱及孫兒因早已接種疫苗，全部中招後也沒有大礙，很快康復。

僅三成受訪長者已打第4針

香港胸肺基金會、香港胸肺學會以及美國胸肺學院（港澳分會）今年10月17日至11月11日期間，進行「長者對接種新冠肺炎疫苗之認知及取向」問卷調查，成功訪問1,027名60歲以上長者，結果發現89.6%受訪者接種了三針疫苗，接種四針的僅佔整體29.5%，數字較政府的77%及15%高，但情況仍未如理想，比較其他先進地方，長者疫苗接種率仍然偏低。

胸肺學會秘書羅偉霖醫生指出，不少長者對新冠疫苗有錯誤認知，18.8%未打齊三針的受訪長者，擔心疫苗安全性和副作用；46.2%未打齊三針的受訪者，誤以為曾經確診新冠肺炎，不用再打針。另有近四成未打第四針的受訪者指，這是因為疫苗通行證未有要求。衞生署及世衞都提醒，長者是高危族，應打足四針，加強保護。

香港胸肺基金會、香港胸肺學會及美國胸肺學院(港澳分會)一同呼籲長者應盡快接種第三及第四針新冠疫苗及流感針。（機構提供圖片）

患有呼吸科疾病長者如中招 死亡機率較高

美國胸肺學院（港澳分會）會長林偉奇醫生表示，患有呼吸科疾病的長者為新冠更高危人士，如慢阻肺病患者若染新冠肺炎，入院、需深切治療及死亡的機率均較非慢阻肺病患者高，呼籲患有呼吸科疾病的長者，更應盡快打齊四針，以獲足夠保護。