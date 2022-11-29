天氣轉涼手腳易冰冷難入睡　中醫師建議按摩兩穴位助保暖

冷鋒殺到，未來數日天氣將急劇轉冷。每逢踏入冬季，不少人便會手腳冰冷，甚至冷得難以入睡。中醫師翁霆耀表示，冬季手腳容易冰冷的主要原因，是陽氣及氣血不足，建議市民除了可以多做「中式運動」，舒暢筋骨令血氣運行得暢順外，亦可以多按壓穴位以改善血氣運行。但他提醒，如市民按壓完穴位後，情況未有改善，應向醫生或中醫師求醫，進一步了解是否有其他問題。



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天氣轉涼，許多人即使穿著更多衣服，手腳冰冷的老毛病仍然會出現。翁霆耀表示，冬季手腳容易冰冷的主要原因是陽氣及氣血不足，令血液不容易傳達至末梢神經，距離心臟較遠的手腳不容易獲得熱能。他表示，要改善陽氣及氣血不足的問題，可以在多方面入手，包括做運動、飲食及穴位按摩。

他建議可以多做中式運動，如太極及八段錦等，因此類運動不太劇烈，不會弄傷身體，但同時可以調理臟腑氣血及舒展筋骨，令血氣運行得暢順。他續指，時間長短要視乎每個人的體質，如市民每日堅持做半小時，身體應會有改善，但如果做半小時已感到很疲倦及出了很多汗，則可以按情況減少運動的時間。

至於穴位按摩，他表示可以按摩在背部近腰的位置腎俞穴。其位置在第2腰椎棘突下，即肚臍正後方旁開1.5寸，按壓可以調補腎經。另外，小腿上的足三里穴亦是能改善身體的陽氣，使體內的循環順暢，自然能改善手腳冰冷的情況。其位於小腿前外側，膝部兩側凹陷下3寸，與脛骨外一橫指交界處。他表示，每日按摩兩個穴位10至15分鐘，按到有痠脹感即可。

中醫師翁霆耀解釋，冬季手腳容易冰冷的主要原因是陽氣及氣血不足，建議市民除了可以多做中式運動。 （資料圖片／羅君豪攝）

除穴位及運動外，飲食亦是不可缺少的一環。翁霆耀表示，在冬季盡量不要吃生冷的東西，其會削陽氣，加上進食此類食物亦對腸胃不好，容易造成腸胃機能低落、血液循環不好的根本原因，建議可以多吃韭菜，因其有補腎壯陽、行氣理血、潤腸通便的功效。他亦建議可以加入巴戟天、茨實及淮山等煲湯，因此類藥材均有補益脾胃、滋肺養腎及益腎固精等功效。

不過，他提醒，以上均都是養生保健的建議，如市民做完後情況仍然持續，或有可能涉及其他的身體疾有，建議應去看醫生或中醫師作進一步了解。