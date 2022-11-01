簡約公屋｜租金料最低僅需570元　約同區新落成公屋9折

新一份《施政報告》提出，以組裝合成法興建簡約公屋，輪候公屋三年或以上人士可申請入住，租金初步考慮為傳統公屋的90%。

房屋局日前向立法會提交文件，當中提及簡約公屋的租金，日後將視乎單位面積及地區，租金初步預計約為570元至2,650元。



▼10月25日 房屋局公布開簡約公屋內櫳設計▼



租金為傳統公屋租金約 90%

新一份文件提到，簡約公屋的租金會與傳統公屋掛鈎，初步考慮訂為同區新落成傳統公屋租金的約 90%。視乎單位面積及地區，簡約公屋的租金初步預計約為570元至2,650 元。

局方介紹指，簡約公屋將提供不同大小的單位，包括供4至5人入住的大單位。屋邨會預留空間作休憩及居民互助之用。

考慮招標邀請機構營運 須提供社會服務

至於營運方面，政府考慮透過協作模式，招標邀請有經驗的機構營運、管理及日常維修保養簡約公屋。

有關機構需按照政府訂立的準則編配單位、與租戶簽訂租約及處理租務事宜。同時要制定和執行租戶遷出計劃，協助和安排租戶搬遷；及按個別租戶的需要，提供服務轉介或其他支援，並要為租戶和社區提供適切的社會服務。

下年首季申撥款

文件又指，政府會在2023年第一季向立法會申請一筆撥款，以全力推動有關「簡約公屋」的興建及日後的營運工作。

▼10月20日 施政報告記者會▼



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將建於短期內未有發展計劃官地及私地

新一份《施政報告》提出「簡約公屋」，政府會利用短期內未有發展計劃的官地和私地，以標準簡約設計及組裝合成法，快速建成簡約公屋。簡約公屋面積約10至31平方米的單位，當中設有獨立洗手間、淋浴間及煮食空間，每個單位會配備冷氣、熱水爐。

申請人必須輪候傳統公屋不少3年，入住人士可保留輪候傳統公屋的位置，之後有機會遷入傳統公屋。

▼10月19日 特首李家超首份施政報告懶人包▼

