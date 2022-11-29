簡約公屋首批選址、造價曝光　全部在新界　住戶有機會與豪宅為鄰

政府未來五年擬建3萬伙「簡約公屋」應付短期任屋需求。當局終於公布首批項目的選址，全部位於新界區，初步已敲定4幅土地，其中兩幅鄰近屯門青山醫院和新入伙的公屋菁田邨，交通相對較便利，其餘兩幅則分別鄰近元朗錦繡花園，和上水雙魚河和蓮塘尾，選址相對偏僻，對基層而言，交通相對不便。

項目成本亦首度曝光，政府擬向立法會申請一筆過撥款達267.9億，扣除基建、營運及人手開支，每個單位成本達71.6萬元。



簡約公屋首批選址：



房屋局提交立法會的文件指，當局正研究多幅政府及私人土地用作發展簡約公屋，當中大部份用地選址位於新界區，初步已敲定4幅位於「大西北」和北區的土地，包括屯門第3A區、屯門第54區、元朗攸壆路及上水蓮塘尾，當中位於屯門的首兩幅用地，分別鄰近輕鐵青松站，以及屯門新入伙公屋菁田邨，元朗項目則鄰近錦繡花園，而上水的用地則接近雙魚河和蓮塘尾，遠離港鐵站，對基層而言，交通相對不便。

文件指，當局正在市區積極物色其他合適的用地，目標在明年上半年公布有關詳情。政府亦透露，有私人土地業主已表達意向，願意提供土地建「簡約公屋」，但今次文件未有披露細節，僅透露相關私人發展商願意提供部份未落實發展計劃的土地，未有交代選址及借地的發展商身份。

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另外，文件又提到，部份簡約公屋項目，特別是位於市區的項目，樓層數目會較多，以提供更多單位，惟相關項目需要額外的打樁工程，機電裝配及裝設升降機，而部份選址亦可能需要包括地界以外的基建工程，預料建築期一般大約為一至兩年多，若樓層較多而涉及較複雜工程的項目，整體工期將會較長。

至於單位設計，文件披露，設計將以傳統公屋為基礎，設有獨立洗手間、淋浴間和開放式煮食空間，並設會配備冷氣機、熱水爐和抽氣扇等基本設備；屋邨亦會預留空間作休憩、居民互助及舉辦活動之用，並強調簡約公屋亦會有「適當的交通和社區配套方便居民生活。」另外，簡約公屋會涵蓋一人細單位，至4至5人的大單位，室內樓面面積介乎約10至30平方米（約107平方呎至322呎），強調會考慮項目的位置和用地情況，以訂立合適的單位比例。

文件又提到，建築署會在2023/24年度正式開展部份簡約公屋項目的建築工程，首批逾1,000伙，預計最快2024/25年度落成，其餘單位則分別會在2025/26和2026/27年分階段落成。

項目料耗資267.9億

此外，簡約公屋的造價亦首次曝光，政府建議在2023年第一季向立法會工務小組委員會和財委會申請一筆過撥款，用以支付所有「簡約公屋」項目的研究、設計、建築和相關工程費用，以全速開展各個「簡約公屋」項目的技術評估、詳細設計以至建築工程 。

政府透露，「簡約公屋」項目的設計和建築工程項目的估計費用約為 267.9 億元，相關基建工程的估計費用則約6億元；而用於營運「簡約公屋」及聘用額外人手推展「簡約公屋」項目的開支則分別約為44億元及3億元。換言之，扣除人手及基建成本，興建3萬伙簡約公屋的總成本為214.9億元，亦即每個單位的興建成本為716,333萬，逼近一個傳統公屋單位的成本。