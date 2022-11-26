公屋輪候縮至5.6年　何永賢：0.4年的跌幅多　簡約公屋推出更明顯

房委會日前公布截至9月底的最新公屋輪候時間平均為5.6年，較上季下跌0.4年。房屋局局長何永賢今日（26日）表示，因為今年第三季有1萬個單位可供編配，消化了輪候冊的等候時間，這數字相比她七月上任時，跌幅已經是很多。她又希望爭取2024/25年，有第一批簡約公屋落成。



何永賢在新城電台節目《新城地產街》訪間時，回應最近公屋一般申請者平均輪候時間為5.6年。她指，七月上任房屋局局長時，公屋輪候年期為6年，現時跌至5.6年，「0.4（年）嘅跌幅係多」，其實每跌0.1年都是不容易，希望能夠緩緩向下。

輪候情況視乎單位供應情況

她解釋，今年第三季有逾1萬個公屋單位可供編配，令一般輪候冊上的申請個案可以上樓，往後的輪候情況仍要視乎單位供應情況。

她又表示，當簡約公屋陸續出現，縮短輪候公屋時間的效果會更明顯。何永賢月初在立法會回應議員提問時，仍強調政府以公屋「3年上樓」為目標。

▼10月25日 房屋局公布簡約公屋內櫳設計▼



2024/25年有第一批簡約公屋落成

被問到簡約公屋的興建情況，何永賢表示，希望爭取2024/25年有第一批簡約公屋落成，供應1,000個單位。而2026年會是簡約公屋落成的高峰期。她指簡約公屋的設計，會以傳統公屋作基礎，符合不同家庭需要，公共空間亦發揮屋邨特色，「入面（公共空間）嘅設施，花草樹木，比人坐，遮蔭嘅地方都會做好啲。」

▼10月19日 施政報告提出仿社會房屋方式興建「簡約公屋」▼



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重建華富邨以置富花園旁邊空地建臨屋

提到舊屋邨重建，她表示，有10個屋邨重建項目正在規劃中，相關工作包括安置該屋邨居民到原區的附近地方。以華富邨為例，房屋局已找到其鄰近的置富花園旁邊一塊空地，先進行平整工作，然後興建臨時房屋，以便安置受重建影響的居民。