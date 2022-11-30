海關今年檢獲6.4億支私煙創5年來新高　檢控數字僅538宗

海關截至本月21日，今年暫檢獲6.4億支私煙，數字創5年來的新高，亦較去年全年升近五成。惟檢控走私私煙的案件，則受疫情影響，跌至538宗，亦是5年新低。海關會繼續加強風險評估和情報分析，以及加強對報攤及小商販的宣傳及推廣工作。



▼海關多次檢獲的私煙▼



商務及經濟發展局書面回覆立法會提問，指出海關截至11月21日，今年暫檢獲6.4億支私煙，較去年全年的4.27億支，增長49.8%，亦較2018年、五年前的5,300萬支，增加接近12倍。惟私煙案件檢控數字今年同期只有538宗，海關解釋，因應新冠疫情的相關措施，如邊境管制及法庭聆訊延期等因素，檢控案件數字因而受影響，比去年全年的865宗，下跌37%。

海關採情報主導執法策略打擊私煙

商經局表示，海關在上述期間並沒有檢獲冒牌香煙，若海關懷疑檢獲或市場出售的香煙是冒牌香煙，將邀請相關商標持有人確認，如發現違法行為，會立即採取執法行動。

至於打擊私煙和假煙，海關是一直採取情報主導的執法策略，並從不同層面全方位打擊私煙活動；亦會繼續加強風險評估和情報分析，以及加強對報攤及小商販的宣傳及推廣工作。