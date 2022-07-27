團體稱不法集團疑利用青少年「洗樓」宣傳私煙　促政府加強打擊

香港海關今年首7個月接獲的私煙數量比去年同期上升超過兩成，反映本港私煙問題日益嚴重。

團體城市智庫今（27日）指出，近年多次接獲屋邨居民投訴，目睹懷疑由私煙集團聘請的青少年，於屋苑信箱及鐵閘派發訂購私煙的「點心紙」，憂學生在暑假期間「搵快錢」被不法集團利用。



線上線下宣傳販賣私煙 引青少年犯罪

新界社團聯會北區地區委員會副主席潘孝汶表示，私煙集團利用多買多扣優惠及「客戶推薦計劃」，透過低價引誘年輕人吸煙。他指出，不法集團的宣傳手法防不勝防，近來更接獲屋邨居民投訴，指不時看到香煙傳單攝在鐵閘及信箱，有居民聲稱，目睹傳單是由未成年學生派發。部份市民亦投訴指，透過通訊軟件亦收到賣私煙的宣傳訊息，

潘孝汶擔心，青少年在暑假期間為「搵快錢」，或遭不法集團利用，參與銷售及宣傳私煙而違法。

城市智庫召集人洪錦鉉表示，現時本港部份屋苑存在保安漏洞，部份屋苑有不止一個出入口，並非每個出入口都有保安當值。不法份子或有機會緊隨居民進入樓宇派發私煙傳單，但亦不排除傳單是由居民參與派發。

觀塘寶達邨居民陳先生表示，留意到每年都有人在大廈內，派發私煙傳單，並放於住戶家門口，擔心「今次是私煙，下次就毒品」。

憂通關加速私煙活動 促政府跨部門執法

觀塘區議員兼撲滅罪行委員會會員張培剛認為，一旦本港通關，憂會加快香煙走私活動。他指，不法集團由運輸、存放私煙到派貨，有一條龍服務，通關後或通過各種貨運和客運渠道加快走私活動。

洪錦鉉則質疑，港府對涉及私煙的相關傳單及網上廣告明顯執法不力，促請港府跨部門打擊私煙，並高調地執法，包括加強在網上調查及搜證。洪又指，政府或可嘗試透過不法集團留下的聯絡電話號碼「放蛇」，同時建議向海關增撥資源，應付通關後可能增加的走私活動。