禁煙｜海關去年檢獲4.27億支私煙　按年倍增創新高

政府近年希望降低吸煙率，根據食物及衞生局回覆議員書面質詢時提供的數據，去年海關一共檢獲4.27億支私煙，數量按年倍增，涉及4,008宗案件。海關早前表示，該檢獲量多於過去20年任何一年的單年檢獲量。另外，當局表示會適時檢討煙草稅稅率。



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民建聯議員陳學鋒關注政府由本周六（30日）起，禁止進口、製造、售賣、分發及宣傳電子煙及加熱煙等吸煙產品，並問到當局有沒有評估措施生效後，使用相關產品的青年，會否轉為吸食傳統煙。

食物及衞生局局長陳肇始以書面回覆表示，根據之前的調查，另類吸煙產品在較年輕的年齡層中較受歡迎，會聚焦幫助現時使用電子煙和加熱煙的市民戒煙，並檢視相關數據，尤其是青少年吸食各種吸煙產品的行為及趨勢，以適時調整控煙政策。

私煙檢獲量按年倍增創新高

根據當局提供的數字，2021年共偵破4,008宗私煙案件，一共檢獲4.27億支私煙，並拘捕3,553人，其中59人屬21歲以下。與2020年相比，私煙檢獲數增逾一倍；不過案件數量僅為2019年的約四分之一。海關早前表示，2021年的私煙檢獲量，多於過去20年任何一年的單年檢獲量。

過去三年海關檢獲的私煙數量（立法會文件）

陳肇始表示，會全面檢視現時的控煙政策，擴大全港禁煙區範圍，以及考慮不時上調煙草稅。她又指，會積極展開邁進煙草終局的工作，推出全方位的控煙策略，訂立煙草終局的時間表及路線圖。